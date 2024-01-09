Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Fuji Sempat Takut Datang ke Podcast Deddy Corbuzier

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |18:05 WIB
Alasan Fuji Sempat Takut Datang ke Podcast Deddy Corbuzier
Alasan Fuji sempat takut datang ke podcast Deddy Corbuzier (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami baru-baru ini menjadi bintang tamu dalam Podhub yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Dalam kesempatan tersebut, mereka tampak berbincang santai dan sempat membahas soal karier serta asmara dari Fuji.

Menariknya, Fuji sempat mengaku bahwa ia takut dengan sosok Deddy Corbuzier. Bahkan ia mengaku enggan berkenalan dengan suami Sabrina Chairunnisa tersebut.

"Pernah ketemu (Deddy Corbuzier) cuma aku nggak mau kenalan karena takut," ujar Fuji dalam video tersebut.

Mendengar ucapan Fuji, Vidi dan juga Joshua Suherman selaku bintang tamu kedua tertawa.

Fuji

Alasan Fuji sempat takut datang ke podcast Deddy Corbuzier (Foto: Instagram/fuji_an)


Fuji pun membeberkan alasannya takut diundang ke podcast milik Deddy Corbuzier. Apalagi ia sama sekali tidak mendapatkan briefing apapun soal penampilannya di podcast tersebut.

Tak hanya itu, Fuji juga ketakutan lantaran beberapa kali bintang tamu yang diundang Deddy mendadak diamankan pihak kepolisian.

"Nggak tahu soalnya nggak dibrief apapun, itu dia takutnya dijebak," beber Fuji.

