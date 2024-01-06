Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Ungkap Perlakuan Bucin ke Lawan Jenis: Gue Kirimin Lemari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |23:45 WIB
Fuji Ungkap Perlakuan Bucin ke Lawan Jenis: Gue Kirimin Lemari
Fuji ungkap perlakuan bucin ke lawan jenis (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Kisah asmara Fuji dengan lawan jenis, selalu menarik perhatian netizen. Bahkan mantan kekasih Thariq Halilintar ini selalu mampu membuat publik penasaran dengan sosok pria yang bisa merebut hatinya.

Siapa sangka, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengungkap kisah asmara lainnya selain bersama Thariq. Usai putus dari adik kandung Atta Halilintar itu, Fuji mengaku sempat dekat dengan seorang anak pesantren.

“After putus sama Thariq aku dekat sama cowok, tapi dia tuh jauh, dia di pesantren,” kata Fuji, dalam tayangan PodHub Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu, 6 Januari 2024.

Fuji menceritakan sosok pria itu adalah orang yang sudah ia kenal. Namun sosok pria itu saat ini tengah memutuskan untuk memperbaiki diri di pesantren.

Fuji

Fuji ungkap perlakuan bucin ke lawan jenis (Foto: Instagram/fuji_an)


Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin dekat meski tak bertemu secara langsung dan hanya via daring.

“Yang penting kan aku kabar-kabaran aja gak perlu ketemu,” ungkap Fuji.

Saking dekatnya dengan pria tersebut, Fuji mengaku cukup rutin berkomunikasi hingga video call. Uniknya, Fuji bahkan rela memberikannya sebuah lemari untuk pria tersebut sebagai tanda kasih sayangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement