Fuji Ungkap Perlakuan Bucin ke Lawan Jenis: Gue Kirimin Lemari

JAKARTA - Kisah asmara Fuji dengan lawan jenis, selalu menarik perhatian netizen. Bahkan mantan kekasih Thariq Halilintar ini selalu mampu membuat publik penasaran dengan sosok pria yang bisa merebut hatinya.

Siapa sangka, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengungkap kisah asmara lainnya selain bersama Thariq. Usai putus dari adik kandung Atta Halilintar itu, Fuji mengaku sempat dekat dengan seorang anak pesantren.

“After putus sama Thariq aku dekat sama cowok, tapi dia tuh jauh, dia di pesantren,” kata Fuji, dalam tayangan PodHub Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu, 6 Januari 2024.

Fuji menceritakan sosok pria itu adalah orang yang sudah ia kenal. Namun sosok pria itu saat ini tengah memutuskan untuk memperbaiki diri di pesantren.

Fuji ungkap perlakuan bucin ke lawan jenis





Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin dekat meski tak bertemu secara langsung dan hanya via daring.

“Yang penting kan aku kabar-kabaran aja gak perlu ketemu,” ungkap Fuji.

Saking dekatnya dengan pria tersebut, Fuji mengaku cukup rutin berkomunikasi hingga video call. Uniknya, Fuji bahkan rela memberikannya sebuah lemari untuk pria tersebut sebagai tanda kasih sayangnya.