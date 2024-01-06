Kerap Dijuluki Artis Jalur Duka, Fuji: Itu Fakta!

JAKARTA - Adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fujianti Utami, tak membantah jika dirinya dijuluki sebagai artis jalur duka. Bahkan mengungkapkan hal tersebut di hadapan Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano, saat jadi bintang tamu di podhub.

"Ya kan semua orang (bilang) gitu, iya," kata Fuji dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (6/1/2024).

Mendengar pengakuan itu, Vidi Aldiano sempat merasa bingung. Ia merasa heran mengapa ada orang yang memberikan bahkan mendapatkan julukan hal tersebut.

Fuji pun menjelaskan bahwa awalnya julukan itu didapatkan dari netizen. Kendati begitu ia pun tak mengelak.

Fuji anggap fakta julukan sebagai artis jalur duka (Foto: Instagram/fuji_an)





"Iya bukan aku pertama kali nya, netizen yang ngomong," jelas Fuji.

"Itu kan gak ngatain tapi itu fakta yaudah," lanjutnya.

Deddy Corbuzier yang mendengar ucapan Fuji sontak khawatir jika julukan itu bisa menjadi boomerang baginya,. Oleh karenanya, Deddy pun memberikan penegasan bahwa Fuji sendirilah yang mengakui jika dirinya sebagai artis jalur duka.