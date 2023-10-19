Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Uang Rp5 Juta Mpok Alpa Akhirnya Dikembalikan Olshop Penipu

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:49 WIB
Uang Rp5 Juta Mpok Alpa Akhirnya Dikembalikan Olshop Penipu
Mpok Alpa. (Instagram/@nina_mpokalpa)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Alpa bersyukur karena uangnya dikembalikan oleh oknum olshop yang melakukan penipuan. Baru-baru ini, ia sempat kesal karena menerima sebuah kopi sachet setelah memesan speaker seharga Rp5 juta.

"Tadi alhamdulilah udah dibalikin duit gua, padahal gue mau koar-koar sama teman-teman wartawan, eh dibalikin, takut kali," ujar Mpok Alpa saat ditemui di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mpok Alpa mengaku dirinya memang langsung melakukan komplain kepada pihak toko, serta ke toko pusat penjualan speaker yang dibelinya tersebut. Sehingga tak butuh waktu lama, pihak toko langsung membalikan uangnya.

Pemilik nama lengkap Nina Carolina itu menegaskan, keputusannya speak up di media sosial ia lakukan untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang sengaja melakukan penipuan di aplikasi belanja online.

"Biar jera, bukan apa-apa, mpok lakukan ini takutnya gini, buat teman-teman, buat emak-emak tadi belanja di online takutnya gini, kalau belanja tiba-tiba tidak sesuai tentunya tidak balik lagi,"jelas Mpok Alpa.

Halaman:
1 2
