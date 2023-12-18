SEOUL - Golden Disc Awards 2024 merilis daftar presenter event tersebut. Sederet nama besar dipastikan menjadi pembaca nominasi dan memberikan penghargaan kepada para pemenang.
Aktor Ha Jung Woo dan Lee Junho akan menyerahkan penghargaan utama (Daesang) Golden Disc Awards 2023. Penghargaan utama tahun ini meliputi Digital Song of the Year dan Album of the Year.
Tiffany SNSD dan deretan bintang Psik Show: Lee Yong Joo, Jung Jae Hyung, dan Mim Min Soo dipastian tampil dalam ajang tersebut. Seperti telah diumumkan sebelumnya, daftar host akan diisi oleh Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung.
Sementara itu daftar nominasi utama Golden Disc Awards 2023 sudah diumumkan, pada 4 Desember silam. Berikut daftar lengkapnya seperti dikutip dari Soompi:
Digital Song Division Bonsang (Penghargaan Utama)
(G)I-DLE-Queencard
aespa-Spicy
AKMU-Love Lee
DK (December)-Heart
FIFTY FIFTY-Cupid
H1-KEY-Rose Blossom
IVE-I AM
LE SSERAFIM-UNFORGIVEN (ft Nile Rodgers)
NCT Dream-Candy
NewJeans-Ditto