Lee Junho Jadi Presenter Golden Disc Awards 2024 di Jakarta

Lee Junho jadi salah satu presenter di ajang Golden Disc Awards 2024. (Foto: Soompi)

SEOUL - Golden Disc Awards 2024 merilis daftar presenter event tersebut. Sederet nama besar dipastikan menjadi pembaca nominasi dan memberikan penghargaan kepada para pemenang.

Aktor Ha Jung Woo dan Lee Junho akan menyerahkan penghargaan utama (Daesang) Golden Disc Awards 2023. Penghargaan utama tahun ini meliputi Digital Song of the Year dan Album of the Year.

Tiffany SNSD dan deretan bintang Psik Show: Lee Yong Joo, Jung Jae Hyung, dan Mim Min Soo dipastian tampil dalam ajang tersebut. Seperti telah diumumkan sebelumnya, daftar host akan diisi oleh Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung.

Sementara itu daftar nominasi utama Golden Disc Awards 2023 sudah diumumkan, pada 4 Desember silam. Berikut daftar lengkapnya seperti dikutip dari Soompi:

Digital Song Division Bonsang (Penghargaan Utama)

(G)I-DLE-Queencard

aespa-Spicy

AKMU-Love Lee

DK (December)-Heart

FIFTY FIFTY-Cupid

H1-KEY-Rose Blossom

IVE-I AM

LE SSERAFIM-UNFORGIVEN (ft Nile Rodgers)

NCT Dream-Candy

NewJeans-Ditto