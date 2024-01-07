Velin Perkenalkan Konsep Slow Living Lewat Kampanye #TimurBerkarya

JAKARTA - Dunia digital Tanah Air kini diramaikan content creator asal Indonesia Timur. Salah satunya Velin, creator asal Desa Reok, Nusa Tenggara Timur, yang menyuguhkan konten berkonsep slow living.

Velin menjelaskan, membuat konten tersebut karena merasa belum banyak masyarakat yang memahami konsep gaya hidup slow living. Dari sini, perjalanan channel YouTube Ceritanya Velin dimulai.

“Lewat Ceritanya Velin, aku menghadirkan cerita ringan tentang keseharian, kegiatan, resep makanan, bahkan pertemanan. Jadi aku pengin kayak ngajak yang nonton untuk jadi teman cerita aku,” tutur Velin.

Dengan 471.000 subscribers yang dimilikinya saat ini, Velin mengaku, tetap menghadapi tantangan dalam mengembangkan channel YouTube miliknya. Salah satu tantangan paling besar menurutnya adalah waktu.