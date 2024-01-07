Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Velin Perkenalkan Konsep Slow Living Lewat Kampanye #TimurBerkarya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:30 WIB
Velin Perkenalkan Konsep <i>Slow Living</i> Lewat Kampanye #TimurBerkarya
Velin perkenalkan konsep slow living lewat kampanye #TimurBerkarya. (Foto: Instagram/@ciaovelin)
A
A
A

JAKARTA - Dunia digital Tanah Air kini diramaikan content creator asal Indonesia Timur. Salah satunya Velin, creator asal Desa Reok, Nusa Tenggara Timur, yang menyuguhkan konten berkonsep slow living

Velin menjelaskan, membuat konten tersebut karena merasa belum banyak masyarakat yang memahami konsep gaya hidup slow living. Dari sini, perjalanan channel YouTube Ceritanya Velin dimulai. 

“Lewat Ceritanya Velin, aku menghadirkan cerita ringan tentang keseharian, kegiatan, resep makanan, bahkan pertemanan. Jadi aku pengin kayak ngajak yang nonton untuk jadi teman cerita aku,” tutur Velin. 

Dengan 471.000 subscribers yang dimilikinya saat ini, Velin mengaku, tetap menghadapi tantangan dalam mengembangkan channel YouTube miliknya. Salah satu tantangan paling besar menurutnya adalah waktu. 

Velin perkenalkan konsep slow living lewat kampanye #TimurBerkarya. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement