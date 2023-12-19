Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Liburan Bareng Keluarga dan Mahalini ke Amsterdam, Kemana Santyka Fauziah?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:18 WIB
Sule Liburan Bareng Keluarga dan Mahalini ke Amsterdam, Kemana Santyka Fauziah?
Sule mengajak keluarganya liburan ke Amsterdam (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Sule memboyong keluarganya liburan ke Amsterdam. Keempat buah hatinya dari pernikahan pertamanya dengan mendiang Lina Jubaedah diketahui ikut serta.

Menariknya, dalam liburan kali ini Rizky Febian terlihat membawa calon istrinya, Mahalini Ayu Raharja, untuk berlibur dengan keluarganya. Hal tersebut terlihat dari unggahan Sule di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Sule terlihat berfoto bersama keempat anaknya juga Mahalini di depan tulisan I amsterdam. Keenamnya bahkan terlihat bahagia lantaran bisa menginjakkan kaki mereka di sana.

Sayangnya, kekasih Sule yakni Santyka Fauziah tak bisa ikut berlibur bersama. Pasalnya, Santyka belum bisa meninggalkan pekerjaannya.

"Kita mau ke Bandara guys, di anterin sama Mer, makasih. Sayang makasih udah mau nganterin ke Bandara. Nanti abis dari bandara langsung pulang ya?" ungkap Sule dalam videonya.

Sule dan keluarga

Sule mengajak keluarganya liburan ke Amsterdam (Foto: Instagram/ferdinan_sule)


"Oh aku nggak ikut?" tanya Santyka yang membuat Sule kaget.

"Kan nggak ikut katanya, kerja," timpal Sule.

Melihat Sule dan keluarga tengah berlibur, para penggemar pun ramai membanjiri kolom komentar. Tak sedikit yang mengucapkan selamat liburan pada keluarga komedian ini.

"Happy Holidays kang Sule & keluarga @rizkyfbian @putridelinaa @mahaliniraharja," kata quilla***.

