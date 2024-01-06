Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Polisi Belum Kabulkan Permohonan Rehabilitasi Ammar Zoni

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |12:35 WIB
Alasan Polisi Belum Kabulkan Permohonan Rehabilitasi Ammar Zoni
Alasan polisi belum kabulkan permohonan rehabilitasi Ammar Zoni (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni sempat mengajukan permohonan rehabilitasi usai ditangkap untuk yang ketiga kalinya lantaran kasus penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, permohonan tersebut hingga kini belum diterima oleh pihak berwajib.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, usai menyambangi Polres Metro Jakarta Barat baru-baru ini.

"Jawabannya belum," kata Jon Mathias.

Namun, Jon membantah pengajuannya belum diterimanya karena adanya kekurangan berkas.

Ammar Zoni

Alasan polisi belum kabulkan permohonan rehabilitasi Ammar Zoni (Foto: Ist)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176143/ammar_zoni-WjJH_large.jpg
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Dalam Penjara, Sahabat: Saya Angkat Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176127/ammar_zoni-fZWm_large.jpg
Ustadz Derry Sulaiman Kecewa Tahu Ammar Zoni Edarkan Narkoba dalam Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175741/ammar_zoni-SobC_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang dalam Peredaran Narkotika di Rutan Salemba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175571/ammar_zoni-KV9R_large.jpg
Duh, Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba di Dalam Penjara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement