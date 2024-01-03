Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Tiara Andini dan Tim Diduga Alami Kekerasan di Momen Tahun Baru 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:11 WIB
Kronologi Tiara Andini dan Tim Diduga Alami Kekerasan di Momen Tahun Baru 2024
Kronologi tim Tiara Andini alami kekerasan (Foto: IG Tiara)
JAKARTA - Tiara Andini datang dengan kabar kurang menyenangkan. Jelang malam pergantian tahun, Tiara Andini dan timnya diduga mengalami penganiayaan dari seorang bapak-bapak saat menunggu di lobi hotel.

Melalui Instagram Storynya, Tiara menjelaskan kronologi kejadian kurang mengenakan tersebut.

Dugaan penganiayaan itu, berawal dari Tiara dan tim yang sedang menunggu di dalam mobil untuk drop off barang, sambil menunggu tim mengambil kunci kamar.

Kronologi Tiara Andini dan Tim Diduga Alami Kekerasan di Momen tahun Baru 2024

Namun posisi mobil yang ditumpangi Tiara Andini tidak mengganggu jalan di sekitarnya lantaran kondisi yang sepi.

Lalu, seorang bapak yang berada di lobi menghampiri, dan bapak tersebut mengetuk keras kaca mobil, sambil meminta agar mobil yang ditumpangi Tiara bisa dipindahkan,

"Tapi tiba-tiba, bapak yang di lobi mengetuk kaca depan mobilku dengan keras. Intinya dia meminta untuk memindahkan mobil kami, akan tetapi dengan wajah yang masam dan dengan tambahan diksi-diksi yang kurang mengenakkan," kata Tiara Andini di Instagram.

Singkat cerita, Tiara dan tim pun memutuskan untuk turun dan berada di depan lobi dengan perasaan yang kesal dan kebingungan.

Lalu puncaknya, mobil si bapak datang dan suasana semakin panas lantaran bapak tersebut mendorong salah satu tim Tiara, padahal mereka tidak menghalangi jalan.

"Konteks didorong di sini bukan kesenggol karena jalan sempit. Tapi mendorong punggung rekan timku," jelas Tiara Andini.

Tak terima dengan perlakuan bapak tersebut, tim Tiara Andini pun langsung bereaksi.

"Biasa aja. Nggak usah dorong-dorong, anjir," kata tim Tiara Andini.

Sayangnya, bapak tersebut menduga jika tim Tiara Andini memaki nya dengan kata-kata binatang. Hingga akhirnya bapak tersebut menghampiri dan langsung memukul kepala tim Tiara Andini hingga memegang leher dann mendorong tim Tiara Andini.

"Kamu bicara apa barusan? Ulangi lagi! Saya dorong pelan, bilang permisi tapi anak sombong ini malah bicara seperti itu," kata bapak tersebut.

"Dia makin marah, memegang leher timku, mendorong dan memukul tempurung kepalanya," lanjut Tiara Andini.

