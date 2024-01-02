Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tim Tiara Andini Dianiaya di Lobi Hotel, Didorong dan Kepalanya Dipukul

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:30 WIB
Tim Tiara Andini Dianiaya di Lobi Hotel, Didorong dan Kepalanya Dipukul
Tim Tiara Andini dianiaya di lobi hotel (Foto: Instagram/tiaraandini)




JAKARTA - Kejadian kurang menyenangkan baru saja dialami oleh Tiara Andini bersama timnya. Perlakuan tersebut terjadi selang beberapa waktu sebelum Tiara manggung di sebuah acara malam pergantian tahun baru.

Melalui Instagram Storynya, Tiara tampak membeberkan kronologi saat salah satu krunya dianiaya oleh seorang bapak-bapak di lobi hotel. Mulanya, mobil yang ditumpangi Tiara sempat melakukan drop off barang di lobi, namun tidak mengganggu jalan di sekitarnya lantaran kondisi yang sepi.

Akan tetapi, seorang bapak yang tengah berada di lobi justru merasa terganggu dengan hal tersebut. Bahkan ia meminta agar mobil yang dinaiki Tiara bisa dipindahkan, setelah sebelumnya mengetuk kaca dengan keras.

"Tapi tiba-tiba, bapak yang di lobi mengetuk kaca depan mobilku dengan keras," ungkap Tiara Andini di Instagram Storynya.

"Intinya dia meminta untuk memindahkan mobil kami, akan tetapi dengan wajah yang masa dan dengan tambahan diksi-diksi yang kurang mengenakkan." tambahnya.

Tiara Andini

Tim Tiara Andini dianiaya di lobi hotel (Foto: Instagram/tiaraandini)


Singkat cerita, mobil yang menjemput bapak tersebut pun datang. Namun, kejadian justru semakin panas lantaran bapak tersebut mendorong salah satu tim Tiara.

"Konteks didorong di sini bukan kesenggol karena jalan sempit. Tapi mendorong punggung rekan timku," tutur Tiara Andini.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, tim Tiara Andini pun memberikan respon, "Biasa aja. Nggak usah dorong-dorong, anjir,".

Mendengar kata Anjir, bapak tersebut pun menghampiri dan menduga bahwa tim Tiara menghinanya dengan nama bintang. Sampai akhirnya, bapak tersebut mulai bermain fisik dengan memegang leher, mendorong hingga memukul salah satu timnya.

