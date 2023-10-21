Iis Dahlia Pastikan Hubungan Devano-Baila Fauri dengan Naura Ayu Baik-Baik Saja

JAKARTA - Iis Dahlia meminta netizen untuk berhenti berspekulasi miring terkait hubungan asmara Devano Danendra dengan Baila Fauri. Pasalnya, hingga kini banyak netizen yang menduga bahwa hubungan pertemanan antara Devano dan Baila dengan Naura Ayu tidak akur.

Bagaimana tidak, Baila sendiri awalnya merupakan sahabat baik dari Naura Ayu. Namun, saat hubungan asmara Naura dan Devano kandas, banyak netizen yang menilai bahwa persahabatan dua perempuan tersebut ikut berakhir.

Terkait hal ini, Iis Dahlia memastikan kalau hubungan putranya dengan Naura masih baik-baik saja. Sehingga dirinya berharap, netizen tidak menggiring opini terkait urusan asmara putranya tersebut.

"Jangan menggiring ya netizen, doain aja. Devano sama Nau hubungannya masih baik," ujar Iis Dahlia saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Menurut Iis, kandasnya hubungan asmara merupakan sebuah hal yang wajar. Sehingga ia meminta agar netizen tidak menuduh, ataupun menjatuhkan kedua belah pihak.

"Sekarang punya pacar lain, kalian mungkin seperti itu, harusnya support dan tidak saling menjatuhkan," tuturnya.