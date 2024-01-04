Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Resmi Mualaf, Ibu Arya Khan Langsung Beri Restu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:08 WIB
Pinkan Mambo Resmi Mualaf, Ibu Arya Khan Langsung Beri Restu
Pinkan Mambo resmi mualaf, ibu Arya Khan langsung beri restu (Foto: Instagram/pinkan_mambo)
JAKARTA - Ibu dari Arya Khan angkat bicara soal perkenalan pertamanya dengan Pinkan Mambo. Kala itu, Oniah menyebut bahwa Pinkan lah yang terlebih dahulu meminta izin padanya agar bisa menikah dengan Arya.

Mendengar ucapan Pinkan, Oniah pun langsung memberikan restu. Meskipun, ada suatu hal yang mengganjal hatinya, yakni soal agama.

"Pinkan minta dulu. 'Saya minta direstui sama ibu'. Ya kata ibu, direstui. Ibu mah siapa aja kalau ada jodohnya restui aja. Tapi dia kan agamanya beda," kata Oniah, dikutip dari YouTube Cumicumi.

Merasa bahwa kesamaan agama menjadi hal penting untuk rumah tangga sang putra, Oniah pun langsung mempertanyakan kesediaan pelantun Kasmaran itu untuk pindah ke Islam. Rupanya, Pinkan mengaku siap untuk pindah agama demi menikah dengan Arya dan mendapat restu darinya.

Pinkan Mambo dan Arya Khan

Pinkan Mambo Resmi Mualaf, Ibu Arya Khan Langsung Beri Restu (Foto: TikTok)

