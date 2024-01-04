Pamela Bowie Umumkan Jenis Kelamin Calon Anak Pertamanya

JAKARTA - Artis Pamela Bowie saat ini tengah berbahagia. Usai menikah dengan Armand Gunawan pada September 2023, kini bintang film Mars Met Venus itu tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama.

Usai mengumumkan kehamilannya, Pamela pun baru-baru ini mengabarkan soal jenis kelamin sang calon buah hati. Melalui akun Instagram Storynya, perempuan 30 tahun ini tampak menggelar gender reveal yang dihadiri oleh keluarga dan rekan-rekannya.

Dalam kesempatan itu, Pamela dan suami terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Tak lama diketahui bahwa calon bayi yang dikandung Pamela berjenis kelamin laki-laki dari balon yang muncul di hadapan mereka. Hal itu membuat Armand terlihat bahagia.

Pamela Bowie umumkan jenis kelamin calon anak pertamanya (Foto: Instagram/pammybowie)

Sebagaimana diketahui, kabar kehamilan Pamela sendiri pertama kali diumumkan pada perayaan Natal, 25 Desember 2023. Kabar tersebut bahkan membuat publik ikut bahagia dan cukup antusias menantikan kelahiran anak pertama Pamela dan Armand.

Sementara itu, kabar pernikahan Pamela sendiri memang sempat membuat heboh. Pasalnya, perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur ini tidak pernah mengumbar kisah asmaranya.

Bahkan netizen juga baru mengetahui bahwa Pamela menikah dengan mantan kekasih Cinta Laura.

