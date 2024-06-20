Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamela Bowie Melahirkan Putra Pertama, Tampan Sejak Lahir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |16:56 WIB
Pamela Bowie melahirkan anak pertama (Foto: IG Pamela)
Pamela Bowie melahirkan anak pertama (Foto: IG Pamela)
A
A
A

JAKARTA - Pamela Bowie datang dengan kabar bahagia. Pamela mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan sang suami, Armand Gunawan.

Momen bahagia itu dibagikan Pamela di akun Instagram-nya, @pammybowie. Ia melahirkan bayi laki-laki pada 18 Juni 2024 bernama Oliver Richard Gunawan.

“And just like that, Oliver Richard Gunawan,” tulis Pamela.



Unggahan itu memerlihatkan potret bayi mungil Pamela dan Armand yang terlihat menggemaskan saat berada di inkubator. Nampak Oliver memiliki paras tampan dan memesona meski baru lahir. Oliver pun lahir dengan berat 3,2 kilogram dan panjang 49 centimeter.

Nampak pula momen Pamela yang masih terbaring di ranjang rumah sakit dan dengan bahagia menggendong sang putra tercinta. Nampak sang suami juga selalu setia berada di sampingnya.

Momen kelahiran putra pertama Pamela Bowie dan Armand Gunawan ini juga membuat mereka banjir ucapan manis dari keluarga dan sahabat. Nampak nuansa kebahagiaan juga terpancar di keluarga kecil mereka.

Sementara itu, Pamela Bowie sebelumnya juga aktif membagikan potret kehamilannya di Instagram. Bintang film Mars Met Venus ini juga kerap mengunggah potret mesra bersama sang suami saat tengah hamil besar.

Halaman:
1 2
Selamat! Pamela Bowie Melahirkan Anak Laki-Laki
Pamela Bowie Umumkan Jenis Kelamin Calon Anak Pertamanya
Hamil 3 Bulan Pamela Bowie Alami Mual Parah Sampai Sulit Jalan Jauh
Kabar Bahagia, Pamela Bowie Umumkan Kehamilan di Momen Natal
Anggunnya Pamela Bowie saat Jalani Pemberkatan
Kabar Bahagia, Pamela Bowie Resmi Menikah
