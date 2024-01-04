Kisruh, Ndank Surahman Tak Akan Jual Lagu Mungkinkah ke Stinky Reborn

Ndank Surahman tak akan jual lagu Mungkinkah ke Stinky (Foto: IG Stinky)

JAKARTA - Mantan gitaris Stinky, Ndank Surahman Hartono, menegaskan jika dirinya tak akan menjual lagu Mungkinkah kepada eks grup bandnya.

Menurut Ndank, lagu itu sangat penting bagi kariernya di musik. Dia juga menilai lagu ini masih memiliki potensi positif di kemudian hari.

"Nggak (bakal jual lagu Mungkinkah) sih ya, saya akan tetap pegang untuk saya milikin. Karena kan mungkin kedepannya bisa untuk project berikutnya saya bisa produseri dengan band-band lain misalnya jadi nggak akan saya lepas," ujar Ndank di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Ndank mengatakan sejatinya ia melarang Stinky satu lagu lagi selain Mungkinkah, yakni Jangan Tutup Dirimu.

Dia menilai, dua lagu itu yang menjadi hits andalan Stinky selama berkarier di dunia musik.

"Yang dilarang sih sebetulnya yang sering dibawain boleh dibilang ini lagu wajibnya Stinky ya Jangan Tutup Dirimu dan Mungkinkah. Karena hanya dua lagi ini sih yang bener-bener khasnya Stinky. Jadi kalau dua lagi ini nggak dibawain memang agak aneh sih," ucap Ndank.

