Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kisruh, Ndank Surahman Tak Akan Jual Lagu Mungkinkah ke Stinky Reborn

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:30 WIB
Kisruh, Ndank Surahman Tak Akan Jual Lagu Mungkinkah ke Stinky Reborn
Ndank Surahman tak akan jual lagu Mungkinkah ke Stinky (Foto: IG Stinky)
A
A
A

JAKARTA - Mantan gitaris Stinky, Ndank Surahman Hartono, menegaskan jika dirinya tak akan menjual lagu Mungkinkah kepada eks grup bandnya.

Menurut Ndank, lagu itu sangat penting bagi kariernya di musik. Dia juga menilai lagu ini masih memiliki potensi positif di kemudian hari.

Kisruh, Ndank Surahman Tak Akan Jual Lagu Mungkinkah ke Stinky Reborn

"Nggak (bakal jual lagu Mungkinkah) sih ya, saya akan tetap pegang untuk saya milikin. Karena kan mungkin kedepannya bisa untuk project berikutnya saya bisa produseri dengan band-band lain misalnya jadi nggak akan saya lepas," ujar Ndank di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Ndank mengatakan sejatinya ia melarang Stinky satu lagu lagi selain Mungkinkah, yakni Jangan Tutup Dirimu.

Dia menilai, dua lagu itu yang menjadi hits andalan Stinky selama berkarier di dunia musik.

"Yang dilarang sih sebetulnya yang sering dibawain boleh dibilang ini lagu wajibnya Stinky ya Jangan Tutup Dirimu dan Mungkinkah. Karena hanya dua lagi ini sih yang bener-bener khasnya Stinky. Jadi kalau dua lagi ini nggak dibawain memang agak aneh sih," ucap Ndank.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/205/2956708/stinky-reborn-hapus-lagu-jangan-tutup-dirimu-dari-song-list-saat-manggung-dvY5DZKWnq.jpg
Lagu Jangan Tutup Dirimu Dihapus dari Song List Stinky saat Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/205/2956626/cueki-ndank-stinky-reborn-kolaborasi-dengan-andre-taulany-635N1ngx29.jpg
Cueki Ndank, Stinky Reborn Kolaborasi dengan Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/33/2952962/ndhank-stinky-cabut-kuasa-hukum-usai-somasi-andre-taulany-kenapa-qtKh6nznW0.jpg
Ndhank Stinky Cabut Kuasa Hukum Usai Somasi Andre Taulany, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947623/andre-taulany-dan-stinky-dilarang-bawakan-lagu-mungkinkah-no241XQAav.jpg
Andre Taulany dan Stinky Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/33/2809897/pindah-agama-ndhank-stinky-sempat-dikucilkan-keluarga-dan-sahabat-zK7BivWOnC.jpg
Pindah Agama, Ndhank Stinky Sempat Dikucilkan Keluarga dan Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/07/33/2809877/ndhank-gitaris-stinky-pindah-agama-setelah-berdebat-tentang-yesus-QTpngZvA3W.jpg
Ndhank Gitaris STINKY Pindah Agama setelah Berdebat tentang Yesus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement