Primadona Pantura 2024 Cari Biduan Dangdut Berkualitas, Hanya di MNCTV

Primadona Pantura 2024 mulai tayang pada 4 Januari 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV kembali menyuguhkan ajang pencarian bakat musik dangdut terbaru bertajuk Primadona Pantura 2024. Ajang ini akan mencari bakat baru industri musik dangdut.

Ada 12 pedangdut cantik yang siap bersaing untuk menggaet jutaan hati para pencinta musik dangdut Tanah Air. Mereka akan berdendang bersama Wika Salim, Arlida Putri, Sandrina, dan Lyia.

Panggung Primadona Pantura 2024 juga akan diisi oleh Kiky Primadona, Fey Primadona, Lala Primadona, Dinda Primadona, dan Ajeng Primadona. Ajang ini akan tayang setiap Kamis di MNCTV, mulai 4 Januari 2024, pukul 21.00 WIB.

BACA JUGA: 5 Band Top Indonesia Putuskan Vakum dari Panggung Musik

Informasi terkini tentang Primadona Pantura 2024 dapat Anda dapatkan dengan mengikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv. Tak hanya di MNCTV, program ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)