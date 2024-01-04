Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Primadona Pantura 2024 Cari Biduan Dangdut Berkualitas, Hanya di MNCTV

Nafisa Tahira , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |18:51 WIB
Primadona Pantura 2024 Cari Biduan Dangdut Berkualitas, Hanya di MNCTV
Primadona Pantura 2024 mulai tayang pada 4 Januari 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menyuguhkan ajang pencarian bakat musik dangdut terbaru bertajuk Primadona Pantura 2024. Ajang ini akan mencari bakat baru industri musik dangdut. 

Ada 12 pedangdut cantik yang siap bersaing untuk menggaet jutaan hati para pencinta musik dangdut Tanah Air. Mereka akan berdendang bersama Wika Salim, Arlida Putri, Sandrina, dan Lyia. 

Panggung Primadona Pantura 2024 juga akan diisi oleh Kiky Primadona, Fey Primadona, Lala Primadona, Dinda Primadona, dan Ajeng Primadona. Ajang ini akan tayang setiap Kamis di MNCTV, mulai 4 Januari 2024, pukul 21.00 WIB. 

Informasi terkini tentang Primadona Pantura 2024 dapat Anda dapatkan dengan mengikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv. Tak hanya di MNCTV, program ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149162/rumahnya_dangdut-gl9w_large.jpg
5 Program Dangdut Paling Lengkap di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144763/program_spesial_idul_adha-vKyn_large.jpg
Deretan Program Spesial MNCTV di Momen Idul Adha
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement