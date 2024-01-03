Gisella Anastasia Ungkap Rasa Syukur Atas Gempi yang Mulai Tumbuh Dewasa

JAKARTA - Gisella Anastasia mengaku bersyukur melihat perkembangan putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten. Pasalnya, saat ini Gempi tidak hanya tumbuh semakin besar, tetapi juga pintar dan mampu membanggakan kedua orang tuanya dengan tampil di beberapa acara tertentu.

Ungkapan rasa syukurnya itu diabadikan Gisel melalui sebuah postingan di akun instagram miliknya. Dia menyebut bahwa Gempi juga sangat pandai memilih foto-foto dianggap cantik baginya.

BACA JUGA: Gisella Anastasia Terharu Lihat Gempi Jadi Pembaca Puisi di Perayaan Natal Nasional 2023

"Sudah besar kamu nak, sudah bisa milih foto yang kamunya merasa cantik, merasa kurang," ujar Gisel Anastasia melalui cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (3/12/2023).

Selain itu, Gisel juga mengatakan kalau Gempi pun sejauh ini mampu menyisir rambutnya, dengan berbagai model dan kemauannya sendiri.

Gisella Anastasia ungkap rasa syukur atas pertumbuhan Gempi (Foto: Instagram/gisel_la)





"Sudah rajin sisiran sendiri, sudah nggak mau lipat ke telinga karena merasa poni tergerai itu lebih cantik, ya ampun Time flies," ucap Gisel.

Dengan melihat perkembangan anaknya semakin pintar, sebagai orangtua Gisel mendoakan agar Gempi selalu dalam lindungan Tuhan, serta cerah masa depannya. Bukan cuma itu, Gisel berharap putrinya itu menjadi orang bermanfaat untuk banyak orang di sekitarnya di suatu saat nanti.