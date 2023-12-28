Gisella Anastasia Terharu Lihat Gempi Jadi Pembaca Puisi di Perayaan Natal Nasional 2023

JAKARTA - Gisella Anastasia mengungkapkan rasa harunya ketika putrinya, Gempi Nora Marten menjadi pembaca puisi dalam Perayaan Natal Nasional diselenggarakan di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Rabu 27 Desember 2023 malam.

Melalui akun Instagramnya, Gisel Anastasia mengaku terharu dan bersyukur, karena Gempi menjadi salah satu pengisi acara dalam Perayaan Natal Nasional 2023.

"Bersyukur Gempi boleh dipercaya untuk berkontribusi dalam perayaan Natal Nasional 2023 tadi malam di Surabaya," ujar Gisel Anastasia melalui cuitan di akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (28/12/2023).

Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol musim kelima ini menceritakan pertama kali dihubungi pihak panitia, meminta Gempi membaca puisi dalam Perayaan Natal Nasional.

Tak berpikir panjang ia menerima tawaran tersebut, tetapi dengan di tonton sekitar seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi di saksikan oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara, Iriana Jokowi Widodo beserta menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

"Begitu GR baru shock acara Natal Nasional yang disiarkan langsung hampir 20 ribu penonton di lokasi, juga lebih begitu tau siapa aja akan hadir, apalagi salah satunya dihadiri langsung oleh Bapak Presiden @jokowi," ucap Gisel.

Melihat kehadiran orang nomor satu di Indonesia serta disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, Gisel pun langsung melakukan briefing terhadap Gempi. Alhasil kerja kerasnya itu tak sia-sia, putrinya itu berhasil menunjukkan performa apik selama berada di atas panggung.

"Tapi selalu dan selalu ajaib setiap udah dipanggung ya ternyata bener tuh performnya, ya ternyata diajarin diserap sama dia hampir 90% Aduh ndok ndok. Mama Bangga, sampe gemeteran videoin Gempi dari samping panggung. Untung hp zaman sekarang stabilizer jadi tangan keliatan nggak gemetaran," tambahnya.

Gisel mengucapkan bentuk rasa syukur kepada Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional 2023. Sekaligus kepada kru-kru bertugas dalam perayaan tersebut.

"Terima kasih ibu Wamenparekraf ibu @angelatanoesoedibjo untuk berkesempatan yang diberikan pada Gempi, terimakasih semua kaka kaka crew bertugas. Terimakasih juga untuk @geraldineLauraviane dan teman-teman @theresonanzcc," tutup Gisel Anastasia.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Bethany Surabaya Ronny Djaja Sanjata mengungkapkan, Natal Nasional di Bethany ini merupakan yang pertama kali digelar di gereja. Biasanya, ibadah Natal Nasional diselenggarakan di hall atau gedung lain yang berkapasitas besar.

"Ini mungkin pertama Natal nasional di gereja. Gereja Bethany ini terbesar di dunia nomor 4 dan Asia Tenggara nomor 1," ujar Ronny kepada awak media beberapa waktu lalu.