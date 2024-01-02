Nama Baim Wong Kembali Digunakan Oknum untuk Melakukan Penipuan

Nama Baim Wong kembali digunakan oknum untuk melakukan penipuan (Foto: MPI)

JAKARTA - Nama Baim Wong kembali digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu. Kali ini oknum tersebut bahkan melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi hadiah giveaway sebesar Rp100 juta.

Sontak, hal tersebut membuat Baim kembali memberikan peringatan pada masyarakat untuk tidak mempercayai iming-iming hadiah besar tersebut. Termasuk lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya.

“Selamat tahun baru. Rutinitas tiap tahun, saya selalu nasehatin jangan sampai ketipu ya. Kalau masih pengen nipu, nipunya jangan pake nama saya,” tulis Baim Wong dalam keterangan unggahan videonya di Instagram.

Dalam video tersebut terlihat seseorang yang menjadi korban telah menyadari bahwa hal tersebut adalah penipuan. Ia merekam ponsel yang digunakannya untuk menghubungi penipu yang meminta sejumlah uang sebagai pajak hadiah.

Penipu tersebut mengirimkan sebuah surat dengan kop Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian Republik Indonesia. Surat tersebut berjudulkan “Proposal Surat Penarikan Dana”.

Dalam surat tersebut, korban diminta mengirimkan uang senilai Rp1.200.000, yang dinyatakan sebagai pajak hadiah. Dikatakan oleh penipu, uang tersebut nantinya akan dikirimkan kembali bersamaan dengan hadiah senilai Rp100 juta.

“Dengarkan video ini agar lebih berhati-hati lagi dengarkan sampai selesai ya…??,” tulis keterangan dalam unggahan video di akun Instagram @baimwong.

Menyadari hal tersebut penipuan, wanita tersebut terus mengulur untuk mengirimkan uang yang diminta oleh penipu tersebut. Hingga akhirnya, ia meminta kepada penipu untuk mengambil sendiri hadiah tersebut.

“Kalau saya tidak ambil hadiahnya gimana? Begini saja lah Pak, Bapak aja yang ambil hadiah itu. Saya mah orang kaya Pak gak butuh hadiah itu, buat bapak saja. Soalnya ini sudah kesekian kalinya ini penipuan ini,” ujar wanita tersebut.