Fuji dan Aaliyah Massaid Duduk Bareng Satu Meja

JAKARTA - Fujianti Utami dan Aaliyah Massaid kembali bertemu. Pertemuan mereka diketahui berlangsung saat menghadiri undangan bakal Capres, Ganjar Pranowo yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Fuji, Aaliyah dan rekan-rekan yang lain terlihat bercengkrama. Bahkan keduanya juga menyantap makanan di satu meja makan yang sama.

Momen mereka berada satu meja yang sama bahkan terekam lewat unggahan salah satu rekan mereka, yakni Renaldi Pujiansyah. Bahkan kakak kandung Fuji, yakni Fadly Faisal juga ikut hadir dalam acara yang sama.

Tak hanya hadir, Fadly juga sempat berfoto bersama Thariq dan Aaliyah.

Fuji dan Aaliyah Massaid duduk bareng satu meja (Foto: Instagram/fuji_an)





Pada foto yang diabadikan saat berada di meja makan, Fuji, Aaliyah, Thariq hingga fadly terlihat tersenyum menghadap kamera. Seolah menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, meskipun Fuji sudah tak lagi menjalin asmara dengan Thariq Halilintar.

Sementara itu, momen saat Aaliyah dan Fuji saat bertemu pun sekaligus membantah isu bahwa kedua bermusuhan. Begitu pun dengan pertemuan Thariq dengan Fuji, seolah tudingan bahwa keduanya belum move on pun terbantahkan.

(van)