Lee Naeun Bantah Berpacaran dengan Pesepak Bola Lee Kang In

SEOUL - Aktris Lee Naeun membantah rumor asmaranya dengan pesepak bola Korea Selatan, Lee Kang In. Bantahan itu disampaikan sang aktris lewat agensinya, Namoo Actors.

“Lee Naeun dan lee Kang In hanyalah kolega. Mereka tidak menjalin hubungan asmara seperti yang diberitakan,” ujar agensi tersebut dikutip dari MK Sports, pada Selasa (2/1/2024).

Kabar asmara mantan personel girl group APRIL itu pertama kali dikabarkan oleh THE FACT, pada Selasa pagi. Media itu menyebutkan, keduanya mulai berpacaran sejak November 2023 dan Lee Kang In kerap menyambangi kediaman pribadi sang aktris.

Sekadar informasi, Lee Kang In adalah pesepak bola berusia 22 tahun asal Korea Selatan yang bermain di klub Paris Saint-Germain. Pria asal Incheon itu juga merupakan anggota Tim Nasional Korea Selatan.