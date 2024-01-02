Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Naeun Bantah Berpacaran dengan Pesepak Bola Lee Kang In

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:14 WIB
Lee Naeun Bantah Berpacaran dengan Pesepak Bola Lee Kang In
Lee Naeun bantah pacari pesepak bola Lee Kang In. (Foto: Instagram/@kanginleeofficial/Namoo Actors)
A
A
A

SEOUL - Aktris Lee Naeun membantah rumor asmaranya dengan pesepak bola Korea Selatan, Lee Kang In. Bantahan itu disampaikan sang aktris lewat agensinya, Namoo Actors. 

“Lee Naeun dan lee Kang In hanyalah kolega. Mereka tidak menjalin hubungan asmara seperti yang diberitakan,” ujar agensi tersebut dikutip dari MK Sports, pada Selasa (2/1/2024).

Lee Naeun bantah pacari pesepak bola Lee Kang In. (Foto: Namoo Actors)

Kabar asmara mantan personel girl group APRIL itu pertama kali dikabarkan oleh THE FACT, pada Selasa pagi. Media itu menyebutkan, keduanya mulai berpacaran sejak November 2023 dan Lee Kang In kerap menyambangi kediaman pribadi sang aktris. 

Sekadar informasi, Lee Kang In adalah pesepak bola berusia 22 tahun asal Korea Selatan yang bermain di klub Paris Saint-Germain. Pria asal Incheon itu juga merupakan anggota Tim Nasional Korea Selatan. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
