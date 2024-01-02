Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Bertemu Arya Khan, Michelle Ashley: Kelihatannya Baik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |05:35 WIB
Pernah Bertemu Arya Khan, Michelle Ashley: Kelihatannya Baik
Pernah Bertemu Arya Khan, Michelle Ashley: Kelihatannya Baik (Foto: Instagram/michelle4sh)
A
A
A

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley, sempat mengaku tidak merestui pernikahan antara ibunya dengan pria bernama Arya Khan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia merasa bahwa Pinkan belum cukup mengenal sosok pria yang berprofesi sebagai penjual singkong tersebut, lantaran perkenalan mereka cukup singkat.

Hal itu juga menjadi salah satu alasan Michelle memilih untuk tak hadir di pernikahan ibunya. Selain lantaran Pinkan disebut tidak mengundangnya secara langsung di pernikahan tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini Michelle mengaku jika dirinya sudah bertemu dengan Arya Khan. Bahkan, perempuan 17 tahun ini tampak memberikan pujian pada ayah sambungnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya, meski baru pertama kali bertemu, Michelle menyadari bahwa Arya merupakan sosok yang baik. Ia pun tampak cukup yakin jika Arya mampu membuat ibunya bahagia.

"Aku udah tahu sih sebenarnya (si ayah tiri) karena aku sempat berkunjung ke rumah dan posisinya saat itu ada pasangan yang barunya," ujar Michelle dikutip dari salah satu tayangan YouTube.

Pinkan Mambo dan Arya Khan

Pernah Bertemu Arya Khan, Michelle Ashley: Kelihatannya Baik (Foto: TikTok)


"Kalau dalam personally wise aku kurang tahu ya karena baru sekali doang ketemunya. Tapi, yang aku lihat dari TikTok segala macam dan berita, aku lihat mamiku lebih bahagia sekarang dan itu bagus," sambungnya.

Sayangnya, Michelle mengaku tak tahu banyak soal Arya. Sebab, ia hanya banyak mengetahui tentang sosok Arya dari video di TikTok.

"Sebenarnya aku kurang tahu sih orangnya gimana, cuma lihat dari media doang. Orangnya kelihatannya baik sih, dan bisa bikin mami bahagia. Tapi untuk selebihnya aku kurang tahu," bebernya.

Kendati begitu, Michelle menegaskan jika hubungannya dengan Pinkan hingga saat ini masih belum membaik. Namun sebagai anak, ia tentunya berharap agar ibunya bisa mendapatkan kebahagiaan dari suami barunya.

