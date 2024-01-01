Yadi Sembako Laporkan Gus Anom ke Polisi Usai Merasa Dibohongi

JAKARTA - Yadi Sembako dihadapkan dengan laporan kasus dugaan penipuan. Diketahui, komedian 50 tahun itu dilaporkan usai perusahaannya, PT Gudang Artid membuat event Pesta Rakyat pada 26 Agustus 2023.

Saat itu Yadi memberikan cek kepada pihak event organizer. Bahkan ia juga diketahui menandatangani cek tersebut atas perintah komisaris perusahaannya, Gus Anom.

BACA JUGA: Yadi Sembako Disebut Alami Trauma usai Terseret Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Lantaran masalah tersebut, Yadi Sembako pun memutuskan untuk melaporkan Gus Anom ke polisi. Pasalnya ada beberapa janji yang dilontarkan Gus Anom saat awal mereka membuat PT.

"Sekarang kita lakukan, kenapa saya laporkan Gus Anom karena dari dia lah saya diiming-imingi ada dana yang masuk, maka saya cari disuruh cari EO (Event Organizer), notaris itu link saya semua," ujar Yadi Sembako melalui Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Minggu, 31 Desember 2023.

Yadi Sembako laporkan Gus Anom ke polisi (Foto: Instagram/yadisembako_official)





Selain itu, Yadi juga membeberkan tujuan awal dirinya mengambil tawaran tersebut. Pasalnya, ia ingin membawa berkah untuk sahabat-sahabat dekatnya.

Sayangnya, ia malah dibuat kecewa dan terseret dalam kasus dugaan penipuan. Apalagi di awal-awal, Yadi Sembako dijanjikan dana besar untuk membayar EO serta talent-talent terlibat dalam pesta rakyat tersebut.

"Tujuannya saya bisa cari keberkahan dan mudah-mudahan jalan ini saya bisa ngajak temen-temen, udah senang banget," ucap Yadi.

BACA JUGA: Gus Anom Respons Isu Yadi Sembako Jual Rumah demi Bayar Ganti Rugi

"Tetapi kenyataannya sama membuat kecewa teman-teman padahal saya lakukan ini dijanjikan ada dana, makanya saya mau," lanjutnya.

Kendati dilaporkan, pria 50 tahun ini bersyukur akhirnya masalah ini di blow up media,. Pasalnya hal itu bisa membuat semua permasalahan di perusahaan dibuka secara terang benderang.