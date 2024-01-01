Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yadi Sembako Laporkan Gus Anom ke Polisi Usai Merasa Dibohongi

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:35 WIB
Yadi Sembako Laporkan Gus Anom ke Polisi Usai Merasa Dibohongi
Yadi Sembako laporkan Gus Anom ke polisi (Foto: Instagram/yadisembako_official)
A
A
A

JAKARTA - Yadi Sembako dihadapkan dengan laporan kasus dugaan penipuan. Diketahui, komedian 50 tahun itu dilaporkan usai perusahaannya, PT Gudang Artid membuat event Pesta Rakyat pada 26 Agustus 2023.

Saat itu Yadi memberikan cek kepada pihak event organizer. Bahkan ia juga diketahui menandatangani cek tersebut atas perintah komisaris perusahaannya, Gus Anom.

Lantaran masalah tersebut, Yadi Sembako pun memutuskan untuk melaporkan Gus Anom ke polisi. Pasalnya ada beberapa janji yang dilontarkan Gus Anom saat awal mereka membuat PT.

"Sekarang kita lakukan, kenapa saya laporkan Gus Anom karena dari dia lah saya diiming-imingi  ada dana yang masuk, maka saya cari disuruh cari EO (Event Organizer), notaris itu link saya semua," ujar Yadi Sembako melalui Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Minggu, 31 Desember 2023.

Yadi Sembako

Yadi Sembako laporkan Gus Anom ke polisi (Foto: Instagram/yadisembako_official)


Selain itu, Yadi juga membeberkan tujuan awal dirinya mengambil tawaran tersebut. Pasalnya, ia ingin membawa berkah untuk sahabat-sahabat dekatnya.

Sayangnya, ia malah dibuat kecewa dan terseret dalam kasus dugaan penipuan. Apalagi di awal-awal, Yadi Sembako dijanjikan dana besar untuk membayar EO serta talent-talent terlibat dalam pesta rakyat tersebut.

"Tujuannya saya bisa cari keberkahan dan mudah-mudahan jalan ini saya bisa ngajak temen-temen, udah senang banget," ucap Yadi.

"Tetapi kenyataannya sama membuat kecewa teman-teman padahal saya lakukan ini dijanjikan ada dana, makanya saya mau," lanjutnya.

Kendati dilaporkan, pria 50 tahun ini bersyukur akhirnya masalah ini di blow up media,. Pasalnya hal itu bisa membuat semua permasalahan di perusahaan dibuka secara terang benderang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978274/yadi-sembako-bingung-soal-tempat-tinggal-usai-rumahnya-dijual-demi-tutupi-kerugian-eo-W4xl9HhFZf.jpg
Yadi Sembako Bingung Soal Tempat Tinggal Usai Rumahnya Dijual Demi Tutupi Kerugian EO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978056/alasan-yadi-sembako-rela-tanggung-sendiri-kerugian-eo-tanpa-gus-anom-l406V8VFHg.jpg
Alasan Yadi Sembako Rela Tanggung Sendiri Kerugian EO Tanpa Gus Anom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978029/kecewa-yadi-sembako-laporkan-gus-anom-soal-penipuan-dan-penggelapan-eZLeAN8Ku4.jpeg
Kecewa, Yadi Sembako Laporkan Gus Anom soal Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977751/yadi-sembako-jual-rumah-demi-tutupi-kerugian-event-organizer-WdKo0JDZLb.jpg
Yadi Sembako Jual Rumah demi Tutupi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953484/yadi-sembako-bakal-jual-rumah-demi-lunasi-kerugian-event-organizer-1NJCg8bdg0.jpg
Yadi Sembako Bakal Jual Rumah Demi Lunasi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953460/mediasi-gagal-yadi-sembako-minta-tambahan-waktu-untuk-lunasi-rp198-juta-67zTb5Qypt.jpg
Mediasi Gagal, Yadi Sembako Minta Tambahan Waktu untuk Lunasi Rp198 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement