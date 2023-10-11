Dituduh Penipu, Hubungan Yadi Sembako dan Gus Anom Merenggang

JAKARTA - Yadi Sembako secara terang-terangan mengaku saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan rekan kerjanya Gus Anom.

Hal itu dikarenakan buntut dari laporan yang dibuat oleh Adri Permana selalu pihak event organizer (EO) di Polres Metro Tangerang Selatan, kepada Yadi Sembako atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp198 juta.

Gus Anom sendiri merupakan Komisaris PT Gudang Artis sedangkan Yadi Sembako adalah direktur dan penanggung jawab atas acara pesta rakyat.

"Sampai hari ini komunikasi lewat asisten karena selama ini menutup diri. Saya gak hubungan sama beliau," ujar Yadi Sembako usai menjalani 5 jam pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan, Rabu (11/10/2023).

Sebab Yadi Sembako merasa nama baik yang selama ini ia bangun hancur begitu saja dengan adanya tuduhan tersebut.

"Untuk apa (berhubungan) Karena saya, 'Kok gue jadi gini? Nama gue jadi gini?'," terang Yadi Sembako.

"Nama saya udah hancur begini terus saya dilaporkan ya karena saya disuruh tanggung jawab sama komisaris," sambung Yadi.

Saat disinggung apakah ia kapok dan kecewa dengan Gus Anom atas kejadian ini, pria bernama Suryadi Ishaq itu memberi jawaban diplomatis. Namun yang pasti Yadi Sembako tidak akan lagi bekerja sama dengan Gus Anom.

"Mungkin untuk urusan ke depan saya tidak bisa bekerja sama sama lagi," tandas Yadi Sembako.

