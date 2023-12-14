Vidi Aldiano Lulus dari Terapi Radiasi: Makasih Ya Badan Sudah Mau Kerjasama

JAKARTA - Vidi Aldiano membagikan kabar terkait pengobatan kanker ginjal yang dilakukannya. Melalui akun Instagramnya, suami Sheila Dara Aisha ini mengumumkan bahwa ia sudah lulus dari terapi pengobatan tersebut.

Dalam unggahannya, Vidi tampak memamerkan senyum manisnya dan mengucapkan terima kasih pada tim medis yang menanganinya. Terlebih, para tim medis juga terus menerus memberikan semangat padanya.

”Hari kelulusan dari ‘spa day’ edisi radiasi! Setelah melewati 10 sesi radiasi, hari ini dinyatakan selesai untuk treatment ini!," tulis Vidi pada keterangan foto.

"Huge shoutout untuk semua dokter suster gemes yang selalu menyemangati saya setiap hari,” sambungnya.

Meski sudah lulus, Vidi menegaskan bahwa hasil dari kelulusan terapi tersebut belum bisa diketahui saat ini. Butuh waktu kurang lebih satu hingga dua bulan lagi, untuk ia mengetahui hasil dari terapi radiasi yang baru saja selesai dilakukannya.

Vidi Aldiano lulus dari terapi radiasi (Foto: Instagram/vidialdiano)





”Memang hasil nya baru akan ada 1 sampai 2 bulan lagi. But hey, one can only hope, semoga apapun ikhtiar yang dijalankan bisa mendapatkan hasil yang baik. Mohon doa nya selalu ya teman-teman supaya si Vidi ini bisa terus semangat berjuang melawan kanker ini," paparnya.

Lewat unggahannya, Vidi juga mengucap syukur dan berterima kasih pada dirinya sendiri. Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini ia selalu disibukkan dengan berbagai kegiatan dan juga pengobatan agar bisa segera sembuh dari kanker ginjal yang diidapnya.