Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resolusi Okie Agustina di 2024: Semoga Segalanya Lebih Baik dan Bahagia

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:35 WIB
Resolusi Okie Agustina di 2024: Semoga Segalanya Lebih Baik dan Bahagia
Resolusi Okie Agustina di 2024 (Foto: Instagram/okieagustina_)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina mengungkapkan salah satu resolusinya untuk tahun 2024. Sebagai artis yang kini tengah dihadapkan dengan persoalan rumah tangga, istri Gunawan Dwi Cahyo ini ingin menjadi lebih baik lagi, serta bahagia bersama anak-anaknya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Okie dalam unggahan terbarunya di Instagram.

"Selamat Tahun Baru 2024 dan kami bertiga, semoga di tahun baru ini segalanya lebih baik dan bahagia," tulis Okie Agustina melalui cuitan di akun instagram miliknya sambil menambahkan emoji bersyukur, dikutip pada Senin (1/1/2024).

Dalam unggahan tersebut, Okie terlihat berpelukan dengan dua anaknya, yakni Kiesha Alvaro dan Nasha Anaya. Senyum bahagia pun terlihat dalam foto tersebut.

Okie Agustina

Resolusi Okie Agustina di 2024 (Foto: Instagram/okieagustina_)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement