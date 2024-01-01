Resolusi Okie Agustina di 2024: Semoga Segalanya Lebih Baik dan Bahagia

JAKARTA - Okie Agustina mengungkapkan salah satu resolusinya untuk tahun 2024. Sebagai artis yang kini tengah dihadapkan dengan persoalan rumah tangga, istri Gunawan Dwi Cahyo ini ingin menjadi lebih baik lagi, serta bahagia bersama anak-anaknya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Okie dalam unggahan terbarunya di Instagram.

"Selamat Tahun Baru 2024 dan kami bertiga, semoga di tahun baru ini segalanya lebih baik dan bahagia," tulis Okie Agustina melalui cuitan di akun instagram miliknya sambil menambahkan emoji bersyukur, dikutip pada Senin (1/1/2024).

Dalam unggahan tersebut, Okie terlihat berpelukan dengan dua anaknya, yakni Kiesha Alvaro dan Nasha Anaya. Senyum bahagia pun terlihat dalam foto tersebut.

Resolusi Okie Agustina di 2024 (Foto: Instagram/okieagustina_)



