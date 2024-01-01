Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenang Sosok Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong: Keceriaannya Buat Orang Tersenyum

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:35 WIB
Kenang Sosok Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong: Keceriaannya Buat Orang Tersenyum
Jo Yeo Jeong kenang sosok Lee Sun Kyun. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Aktris Jo Yeo Jeong mengenang sosok Lee Sun Kyun, sekitar 4 hari setelah kepergian sang aktor, pada 27 Desember 2023. Lewat Instagram, dia mengunggah momen bersama mendiang, Choi Woo Shik, dan Park Myung Hoon di Oscar 2020. 

Bersama foto hitam putih penuh senyum itu, aktris 42 tahun tersebut menuliskan, “Aku tak akan pernah melupakan kemenangan bersamanya. Aku tak akan pernah melupakan keceriaannya yang membuat semua orang tersenyum.”

Jo Yeo Jeong kemudian mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi aktor yang hebat dan hangat seperti mendiang Lee Sun Kyun. “Aku akan menjadi aktor yang hebat dan hangat sepertimu. Aku akan melakukan yang terbaik.”

Penggemar memberikan kekuatan untuk Jo Yeo Jeong melewati duka tersebut. “Mbak, aku tahu kau kuat. Tolong, sayangi dirimu. Tetap kuat meski dunia tak selalu bersahabat. Tetap teguh mesti kau pikir duniamu runtuh. Gwenchana,” ujar @ika_hady. 

Akun @sofitamazni menuliskan, “Dunia menangisi kepergian Lee Sun Kyun, karena tak ada yang seperti dia.” Akun @gambarimilano menambahkan, “Aku juga masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dia pribadi luar biasa dengan talenta hebat.”

Jo Yeo Jeong kenang sosok mendiang Lee Sun Kyun. (Foto: Instagram/@lightyears81)

Seperti diketahui, Jo Yeo Jeong dan Lee Sun Kyun berperan sebagai suami istri kaya yang memiliki dua anak dan menghuni rumah ‘misterius’. Kehidupan mereka berubah total ketika kedatangan kakak beradik yang menipu mereka habis-habisan. 

Lee Sun Kyun ditemukan meninggal dunia dalam mobilnya yang terparkir di dekat Waryong Park, area Jongno-gu, Seoul, pada 27 Desember 2023. Dia tutup usia setelah menjalani pemeriksaan ketiga kasus narkoba yang menjeratnya.

