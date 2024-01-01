Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di Anniversary Pernikahan ke-17

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:05 WIB
Pesan Manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di Anniversary Pernikahan ke-17
Pesan manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di anniversary pernikahan ke -17 (Foto: Instagram/darius_sinathrya)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia hampir tidak pernah terkena kabar miring. Bahkan di usia pernikahan yang memasuki tahun ke-17, pasangan ini justru kian harmonis hingga dijuluki couple goals.

Menjalani kehidupan pernikahan selama 17 tahun lamanya, Darius dan Donna selalu terlihat kompak di berbagai kesempatan. Pasangan ini pun diketahui baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-17 pada 30 Desember kemarin.

Mereka merayakannya dengan berlibur bersama ketiga anak mereka ke Eropa sembari menghabiskan waktu liburan tahun baru. Melalui unggahan Instagramnya, Darius membagikan foto-foto kebersamaannya dengan sang istri.

Dalam.unggahannya, bintang film Night Bus ini tampak memamerkan beberapa pose mesra mereka yang diabadikan di berbagai kesempatan.

Darius Sinathrya dan Donna Agnesia

Pesan manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di anniversary pernikahan ke -17 (Foto: Instagram/darius_sinathrya)


Melalui unggahan itu, Darius menuliskan pesan manis, sebuah ungkapan cintanya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 17 tahun ini.

"Kita tahu cinta kita tidaklah sempurna dan cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita terus belajar mengatasi rintangan, menghadapi tantangan apa pun, terus berjuang untuk bersama, dan selalu bertahan dan tidak pernah melepaskan," tulis Darius dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @darius_sinathrya, Minggu, 31 Desember 2023.

Darius seolah ingin menunjukkan bahwa dia dan Donna masih terus bergandengan tangan untuk melalui segala lika-liku kehidupan. Mereka bahkan berhasil melewati segala lika liku selama 17 tahun ini lantaran saling menguatkan lewat rasa cinta yang begitu mendalam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145110/darius_sinathrya-ENpO_large.jpg
Timnas Indonesia Menang Atas China, Darius Sinathrya: Terima Kasih buat Perjuangan Kalian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141399/ayah_darius-KPLN_large.jpg
Darius Sinathrya Antar Jenazah Sang Ayah ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/33/3140925/darius_sinathrya-OJpV_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Darius Sinathrya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136611/darius_sinathrya-Lx9d_large.jpg
Darius Sinathrya Akui Hubungannya dengan sang Putri Sempat Merenggang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/33/3078348/anak_darius_sinathrya_dan_donna_agnesia_lanjutkan_pendidikan_sepakbola_di_portugal-1cE6_large.jpg
Keren, Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047227/darius_sinathrya-8tQY_large.jpg
Gagal Masuk Timnas U-16, Anak Darius Sinathrya Fokus Bangun Karier Profesional di Eropa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement