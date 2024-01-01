Pesan Manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di Anniversary Pernikahan ke-17

JAKARTA - Rumah tangga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia hampir tidak pernah terkena kabar miring. Bahkan di usia pernikahan yang memasuki tahun ke-17, pasangan ini justru kian harmonis hingga dijuluki couple goals.

Menjalani kehidupan pernikahan selama 17 tahun lamanya, Darius dan Donna selalu terlihat kompak di berbagai kesempatan. Pasangan ini pun diketahui baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-17 pada 30 Desember kemarin.

Mereka merayakannya dengan berlibur bersama ketiga anak mereka ke Eropa sembari menghabiskan waktu liburan tahun baru. Melalui unggahan Instagramnya, Darius membagikan foto-foto kebersamaannya dengan sang istri.

Dalam.unggahannya, bintang film Night Bus ini tampak memamerkan beberapa pose mesra mereka yang diabadikan di berbagai kesempatan.

Pesan manis Darius Sinathrya untuk Donna Agnesia di anniversary pernikahan ke -17 (Foto: Instagram/darius_sinathrya)





Melalui unggahan itu, Darius menuliskan pesan manis, sebuah ungkapan cintanya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 17 tahun ini.

"Kita tahu cinta kita tidaklah sempurna dan cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita terus belajar mengatasi rintangan, menghadapi tantangan apa pun, terus berjuang untuk bersama, dan selalu bertahan dan tidak pernah melepaskan," tulis Darius dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @darius_sinathrya, Minggu, 31 Desember 2023.

Darius seolah ingin menunjukkan bahwa dia dan Donna masih terus bergandengan tangan untuk melalui segala lika-liku kehidupan. Mereka bahkan berhasil melewati segala lika liku selama 17 tahun ini lantaran saling menguatkan lewat rasa cinta yang begitu mendalam.