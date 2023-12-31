Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perseteruannya dengan Eva Manurung Disebut Settingan, Febby Carol Ngamuk

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |23:45 WIB
Perseteruannya dengan Eva Manurung Disebut Settingan, Febby Carol Ngamuk
Perseteruannya dengan Eva Manurung disebut settingan, Febby Carol ngamuk (Foto: Instagram/febbycarol_)
JAKARTA - Hubungan antara kakak Virgoun, Febby Carol dengan ibunya, Eva Manurung diketahui telah membaik. Hal tersebut terjadi usai Febby mengucapkan selamat Natal pada sang ibunda dan meminta maaf atas perseteruan yang terjadi antara mereka belakangan ini.

Dengan baikannya Febby dan Eva, netizen pun tak sedikit yang menduga bahwa perseteruan mereka hanyalah settingan saja. Hal itu sontak membuat Febby Carol geram dengan tudingan miring tersebut.

"Orang diluar sana dan netizen suka hujat namanya orangtua sama anak hubungan tetap baik ya, bagaimanapun ini emak gue masa katanya gini settingan udah berakhir itu," ujar Febby Carol dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Febby sendiri mengaku bingung, mengapa netizen bisa berpikiran buruk terhadap dirinya dan ibundanya yang telah baikan di momen Natal. Oleh karenanya, Febby pun memutuskan untuk mengabaikan komentar netizen.

Eva Manurung, Jordan Ali dan Febby Carol

Perseteruannya dengan Eva Manurung disebut settingan, Febby Carol ngamuk (Foto: MPI)

 

"Udah namanya hari raya emang kenapa, justru baik salah entar marah salah, semuanya salah jadi kita lebih nggak peduli apa kata netizen yang penting lebih baik gitu aja," ucap Febby Carol.

"Intinya hubungan kami membaik, terserah orang mau ngomong apa, pandangan setiap orang berbeda, persepsi orang berbeda," tambahnya.

Soal berbaikan dengan anaknya, Eva Manurung pun memberikan jawaban. Sebagai ibu, ia ingin jika kehidupannya bersama anak-anaknya dapat berjalan baik-baik saja, tanpa bermusuhan satu sama lain.

"Waktu itu di studio mereka (anak-anaknya) mereka bicara udah kita mau bikin acara malu dan ini momentnya natal," bebernya.

Halaman:
1 2
