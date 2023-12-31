Perjalanan Karier Mpok Atiek, Pelawak Senior yang Kini Idap Polip di Usus

JAKARTA - Siapa yang tidak kenal Atiek Riwayati atau yang akrab disapa Mpok Atiek? Tentunya sosok pelawak 67 tahun ini cukup terkenal di dunia hiburan Tanah Air dengan ciri khas latahnya yang mengundang gelak tawa.

Tak disangka, di balik keceriaan Mpok Atiek ini, bintang film Otomatis Romantis itu mengaku tengah berjuang melawan tumor yang berada di ususnya. Hal itu sempat diungkap Mpok Atiek di salah satu acara televisi swasta.

Ia menceritakan dirinya mengalami tumor jinak atau polip sebesar bakso di dalam ususnya.

“Ada satu (tumor) yang besar seperti bakso dan dia sudah berakar,” ungkap Mpok Atiek, dikutip salah satu akun YouTube, Minggu (31/12/2023).

Perjalanan karier Mpok Atiek (Foto: Instagram/mpok.atiek)





Sebelumnya, Mpok Atiek sendiri telah melewati sederet hal pahit dalam hidupnya. Berawal dari perjalanan kariernya di tahun 70-an yang mulai ikut berbagai casting.

Nama Mpok Atiek pun mulai eksis di tahun 90-an usai membintangi sejumlah judul sinetron salah satunya Gerhana yang tayang pada 1999. Dalam sinetron itu, wanita kelahiran Februari 1956 ini pun beradu akting dengan sejumlah bintang ternama seperti Pierre Rolland hingga Dina Lorenza.

Karier pun melejit dan pernah membintangi sejumlah judul film dan sinetron Tanah Air di era 2000-an. Beberapa film seperti Ada Apa Dengan Pocong?, Pocong Minta Kawin, Bangkit Dari Kubur hingga Bayi Gaib juga pernah ia bintangi.

Kebiasaan latahnya pun menjadi ciri khas Mpok Atiek yang selalu mengundang gelak tawa.