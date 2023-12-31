Ira Nandha Kembali Bongkar Isi Chat Bella Damaika, Izin Sakit ke Elmer Bukan ke Deputy Chief

JAKARTA - Seleb TikTok Ira Nandha kembali membongkar isi chat perselingkuhan antara suaminya, Elmer Syaherman yang merupakan seorang pilot dengan pramugari bernama Bella Damaika. Lewat Instagram story pribadinya, perempuan yang akrab disapa Ibok Kavi ini terlihat mengunggah tangkapan layar percakapan Elmer dan Bella di aplikasi Discord pada Oktober 2023.

Menariknya, Bella yang kala itu capek dan mengaku sakit hingga tak bisa menjalani pekerjaannya sebagai pramugari tampak meminta izin pada Elmer untuk tidak bekerja. Padahal, Elmer hanyalah seorang pilot.

"Sayang aku capek banget, boleh gak aku izin sakit aja. Masih gak enak badan aku," tulis lachocolatte, diduga Bella Damaika.

Ira Nandha yang juga merupakan mantan pramugari tahu betul, ketika karyawan hendak izin sakit harus lapor ke bagian mana.

Seleb TikTok Ira Nandha kembali bongkar chat perselingkuhan suaminya (Foto: Instagram/iranndha)

"Setahu aku dulu waktu jadi cabin, kalau sakit izinnya ke deputy chief. Bukan ke suami orang," kata Ira Nandha, menanggapi chat tersebut.