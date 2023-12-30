Elmer Syaherman, Suami Ira Nandha Minta Maaf soal Isu Perselingkuhan

JAKARTA - Suami selebgram Ira Nandha, Elmer Syaherman dikabarkan menulis permohonan maafnya. Hal itu terungkap usai muncul akun Instagram, @elmersyahermn yang menuliskan permintaan maaf untuk sang istri.

“Maaf yaa, saat ini hanya ingin minta maaf kepadamu,” tulis Elmer, Sabtu (30/12/2023).

Video berisikan tulisan permintaan maaf itu pun ditujukan untuk sang istri. Elmer juga menyebutkan akun Instagram Ira di keterangannya.

Dalam ungkapan tersebut, sosok diduga Elmer menuliskan permohonan maaf lantaran sudah menyakiti hingga membuat malu sang istri.

Ia juga mengaku sadar bahwa perbuatannya hanya menyusahkan dan menyakiti sang istri.

“Maaf, jika selama ini aku tidak mampu membuatmu bahagia. Maaf, terkadang kekuranganku membuatmu marah

bahkan malu. Dan maaf jika aku memberikan rasa susah,” tambahnya.

Pria ini pun kembali memberikan kata-kata manis untuk Ira. Ia bahkan mengaku akan berubah dan memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan hingga merusak rumah tangganya.

“Saat ini pun aku hanya ingin kamu tau, bahwa segala hal yg tidak kamu suka dariku, kini aku selalu mencoba merubahnya agar kamu bisa menerimanya.”

“Maaf jika aku tidak mampu menjadi apa yg kamu mau,” pungkasnya.