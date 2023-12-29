2023 Wrapped: Kilas Balik Ragam Kisah Seru Persembahan Vision+ Originals

JAKARTA - Beragam konten menarik disajikan oleh layanan streaming Vision+. Secara konsisten, Vision+ menghadirkan beragam konten mulai dari channel TV nasional, internasional, original series, film dengan cerita dan sinematografi yang apik.

Kehadiran Vision+ lewat tayangan berbagai genre, jelas menjadi pilihan tontonan bagi penggunanya.

Perjalanan panjang dari Vision+ Originals yang selalu setia temani pecinta series di Indonesia dengan series berkualitas, menawarkan pengalaman menonton yang menyenangkan dengan segala kejutan di setiap tayangannya.

Simak kilas balik Vision+ Originals yang telah meramaikan layar kaca anda tahun ini:

Cidro Asmoro

Daru memilih pergi dari rumah demi memperjuangkan cita-citanya menjadi musisi campursari ketimbang menjadi pegawai perusahaan. Ia membentuk band yang dengan nama DARU AND THE GENK dengan berbagai hambatan dan terjebak kisah cinta segitiga.

Roy Marten

Series bergenre drama, horror dan komedi ini bercerita tentang dua orang sahabat bernama Roy dan Marten yang hidup di dua alam berbeda. Roy hidup di alam manusia, sementara Marten yang sudah meninggal hidup di alam supernatural.

Arab Maklum

Series Arab Maklum menceritakan tentang keluarga keturunan Arab yang berusaha mempertahankan tradisinya di tengah modernisasi. Seorang ayah yang sangat tegas dalam mempertahankan tradisinya dan tak sejalan dengan istri dan anaknya.

Bad Parenting: The Confession

Serial Bad Parenting sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga yang tampak baik-baik saja dari luar, namun sebenarnya menyimpan masalah yang tak kunjung selesai. Meski orang tuanya masih bersama, anak-anaknya merasa bahwa mereka merupakan anak broken home.

Iiihhh Serrreemm

Cerita tentang petualangan 3 sahabat yang terdiri dari Bintang, bocah pemberani, Kelvin, bocah cerdas dan paham teknologi, serta Calista, gadis panikan dan dramatis. Mereka memiliki misi untuk memecahkan kasus-kasus kejahatan dan horor misteri yang terjadi di lingkungannya.

Candy Caddy

Series ini bercerita tentang Yasmin yang terhimpit masalah keuangan. Yasmin terpaksa bekerja menjadi seorang caddy yang sangat dibenci oleh Ayahnya. Dalam perjalanannya, Yasmin mendapat perlakuan tidak senonoh dari para golfer.

TLC: Tv Love Cinema

Kumpulan kisah cinta yang tak lekang oleh waktu dan tak pernah habis untuk digali dan disajikan sebagai cerita yang indah. Tiap episode akan menceritakan lika-liku seseorang dalam menemukan cinta sejatinya.

Cinlock : Love, Camera, Action

Secara garis besar, serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan kisah Lala, seorang mahasiswi film yang berambisi menjadi seorang produser ternama, dengan mengikuti sebuah produksi film di kampusnya.