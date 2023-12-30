Selingkuh, Elmer Syaherman Tulis Pesan Menohok Untuk Netizen

JAKARTA - Elmer Syaherman menuliskan pesan menohok kepada netizen yang menghujatnya usai perselingkuhannya mencuat ke publik. Pesan itu ditulis melalui akun Instagram, @elmersyahermn yang pertama kali muncul dengan mengunggah pesan permintaan maaf untuk sang istri, Ira Nandha.

Melalui Instagram Story akun tersebut, Elmer mengungkap kekecewaannya yang menerima DM dan komentar di unggahannya dengan kata-kata yang kurang pantas.

Elmer merasa disudutkan di tengah kondisi dirinya yang sedang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Ira.

"Baca DM/komentar dari kalian sungguh tidak menyangka yah. Banyak muslimah berhijab tapi ketikannya ke orang yang sedang mempertahankan rumah tangga kegitu. Gak bantu doakan biar cepat kelar masalah ini malah tambah bikin heboh dengan perkataan kotor dan bahan lelucon dari kalian," bunyi pesan dalam Instagram Story akun @elmersyahermn.

Elmer tak menampik jika dirinya memang telah menyakiti hati sang istri dan dia telah mengakui perbuatannya. Tapi bukan berarti publik berhak untuk menghujat atau menghinanya.

"Saya memang mengakui saya emang salah, dan emang saya mau minta maaf setulus hati buat ibuk nya kavi tapi kalian malah membuat itu sebagai bahan lelucon untuk tertawa diatas penderitaan orang," sambungnya.

Elmer pun berpesan agar orang-orang yang menghujatnya memikirkan kehidupannya sendiri ketimbang mengurusi kehidupannya.