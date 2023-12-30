Ketahuan Selingkuh, Elmer Syaherman Titip Pesan untuk Anak

JAKARTA - Setelah ketahuan berselingkuh dan minta maaf pada sang istri Ira Nandha, kini Elmer Syaherman menuliskan pesan untuk putra semata wayangnya melalui akun Instagram pribadinya @elmersyahermn.

Dalam unggahan tersebut, Elmer mengunggah foto keluarga kecilnya yang sangat bahagia. Elmer, Ira, dan putranya yang bernama Kavi terlihat mengenakan baju putih dan celana jeans. Semuanya kompak memasang wajah bahagia.

Tidak hanya itu, Elmer juga membagikan foto-foto lainnya yang terlihat bahagia bersama Ira dan Kavi. Jika dilihat dari foto-foto tersebut, keluarga kecil ini memang terlihat sangat bahagia dan harmonis. Namun, pada kenyataanya Ira mengungkapkan jika Elmer yang berprofesi sebagai pesawat berselingkuh dengan salah satu pramugari dari maskapai penerbangannya bekerja.

Setelah perselingkuhan tersebut terungkap, kini Elmer menitipkan pesan untuk sang anak serta meminta maaf.

"Kavi ayah titip ibuk ya, dan maafkan kelakuan ayahmu ini," kata Elmer dalam caption unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (30/12/2023).

Lebih kanjut, Elmer menegaskan jika apapun yang terjadi di kemudian hari, Kavi tetaplah anaknya. Dalam hal ini, Elmer seperti mengisyaratkan apapun kelanjutan hubungan antara dirinya dengan Ira, baik itu perceraian atau tidak, Kavi tetap menjadi anaknya.

Akan tetapi, permintaan maaf dari Elmer untuk Kavi ini mendapat respons buruk dari netizen. Banyak yang menganggap permintaan maaf Elmer tidaklah tulus dari hati, hanya karena ketahuan saja.

"Ini mah minta maaf karena ketahuan, bukan tulus bener' maaf," tulis @90n*** dalam kolom komentar.

"Dahh lah bg, tamat sudah status lu jdi suami kyknya ni, selamat menikmati penyesalan terbesar dalam hidup lu," tulis @wid***.

"Kalimatnya kurang greget, kyk gada penyesalan hahahaha yaiyalah. 6x, skrg mah kalo mau nyesel hrs di cut off dulu dari maskapai. Ibu kavi pasti bisa nyari uang dan bahagiain kavi tanpa ni org! Semangat ibu kaviiiii, yg selingkuh jgn semangat," tulis @dce***.

