Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mengulik Mitos Bermain Petak Umpet, Hanya di Podcast Tangis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:49 WIB
Mengulik Mitos Bermain Petak Umpet, Hanya di Podcast Tangis
Mengulik misteri di balik main petak umpet. (Foto: ROOV)
A
A
A

JAKARTA - Petak Umpet merupakan salah satu permainan tradisional populer di kalangan anak-anak Indonesia. Bagaimana tidak, permainan ini bisa dimainkan oleh banyak orang di mana salah satunya menjadi pencari dan lainnya bersembunyi.

Hanya saja, dalam lingkungan masyarakat Indonesia permainan ini hanya boleh dimainkan saat siang hari hingga sore. Karena permainan ini terlarang untuk dimainkan menjelang sendyakala atau petang hari.

Masyarakat Jawa meyakini momen pergantian waktu dari siang menuju malam alias twilight merupakan waktu bagi makhluk gaib masuk ke alam manusia. Alasan itu membuat semua aktivitas dihentikan dan semua orang masuk ke rumah.

Konon, jika tetap bermain petak umpet di momen tersebut, akan ada makhluk gaib yang juga turut bermain. Dalam kondisi lengah, pemain akan disembunyikan makhluk tersebut di tempat terpencil atau alam lain dan tidak akan bisa ditemukan kembali.

Ini pun pernah dirasakan oleh salah satu narasumber Podcast Tangis. Kala itu usianya masih kecil dan kerap kali bermain petak umpet hingga mendapatkan kejadian yang tak diinginkan.

Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Yuk, dengarkan Podcast Tangis Eps. 118 Petak Umpet Mengundang Horor hanya di ROOV. Eits, bagi Anda yang takut mendengarkan ceritanya sendirian bisa mengajak orang terdekatmu ya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939413/memacu-adrenalin-ini-3-alasan-montir-cantik-jadi-series-penutup-akhir-tahun-yang-wajib-di-tonton-ILxK3lW6fH.jpg
Memacu Adrenalin, Ini 3 Alasan Montir Cantik Jadi Series Penutup Akhir Tahun yang Wajib di Tonton!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement