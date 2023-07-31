Mengulik Mitos Bermain Petak Umpet, Hanya di Podcast Tangis

JAKARTA - Petak Umpet merupakan salah satu permainan tradisional populer di kalangan anak-anak Indonesia. Bagaimana tidak, permainan ini bisa dimainkan oleh banyak orang di mana salah satunya menjadi pencari dan lainnya bersembunyi.

Hanya saja, dalam lingkungan masyarakat Indonesia permainan ini hanya boleh dimainkan saat siang hari hingga sore. Karena permainan ini terlarang untuk dimainkan menjelang sendyakala atau petang hari.

Masyarakat Jawa meyakini momen pergantian waktu dari siang menuju malam alias twilight merupakan waktu bagi makhluk gaib masuk ke alam manusia. Alasan itu membuat semua aktivitas dihentikan dan semua orang masuk ke rumah.

Konon, jika tetap bermain petak umpet di momen tersebut, akan ada makhluk gaib yang juga turut bermain. Dalam kondisi lengah, pemain akan disembunyikan makhluk tersebut di tempat terpencil atau alam lain dan tidak akan bisa ditemukan kembali.

Ini pun pernah dirasakan oleh salah satu narasumber Podcast Tangis. Kala itu usianya masih kecil dan kerap kali bermain petak umpet hingga mendapatkan kejadian yang tak diinginkan.

