Konser Road To Kilau Raya Penuh Cinta di MNCTV Meriahkan Malam Tahun Baru

Konser Road To Kilau Raya 'Penuh Cinta' meriahkan malam tahun baru di MNCTV (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan konser musik Road To Kilau Raya “Penuh Cinta” untuk menutup akhir tahun 2023. Suguhan tayangan spesial Road To Kilau Raya “Penuh Cinta” bahkan siap menemani para pemirsa sekaligus merayakan tahun baru 2024.

Menyambut gemerlap kemeriahan penuh kilau di malam tahun baru, Road To Kilau Raya “Penuh Cinta” akan tayang pada Minggu, 31 Desember 2023, pukul 20.45 WIB. Acara ini akan digelar di MNC Studios, Jakarta Barat.

Sederet para bintang tamu artis dan penyanyi siap meramaikan Road To Kilau Raya “Penuh Cinta”, yakni Lesti Kejora, Rizky Billar, Baby L, Elvy Sukaesih, Caca Handika, Ridho Rhoma & Sonet 2, Wika Salim, Ghea Youbi, Rizkur, Aisha Keem, Alvaro, Kiky Primadona, Fey Primadona, Fara Ambyar, Warda KDI, Husen KDI, Limbad, Aladull, Toxic Girl, N Lions.

Acara dipandu oleh duo host Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Konser Road To Kilau Raya 'Penuh Cinta' meriahkan malam tahun baru di MNCTV (Foto: MNC Media)





Jangan lewatkan kemeriahan malam tahun baru, konser musik Road To Kilau Raya “Penuh Cinta” pada Minggu, 31 Desember 2023, pukul 20.45 WIB hanya di MNCTV.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

BACA JUGA: Inul Daratista Tampil Apik di Depan Capres Ganjar Pranowo saat Kilau Raya MNCTV 32

(van)