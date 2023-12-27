Baim Wong Jual iPad Murah, Paula Verhoeven: Jadi Orang Baik Aja Masih Ada yang Gak Suka

Baim Wong jual Ipad murah, Paula Verhoeven bilang begini (Foto: IG Paula)

JAKARTA - Paula Verhoeven tak habis pikir dengan netizen yang mengkritik aksi baik sang suami, Baim Wong.

Pasalnya, saat ini Baim Wong tengah menuai kritik gara-gara menjual iPad murah seharga R 1 jutaan. Mereka menuduh Baim Wong mendapat stok iPad lewat jalur ilegal.

Paula Verhoeven langsung melempar sindiran keras untuk netizen.

"Jadi orang baik aja masih ada yang gak suka," kata Paula Verhoeven di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2023).

Kendati begitu, Paula Verhoeven dan sang suami akan berusaha berbuat baik meski kerap disalahpahami.

"Tapi kita tetap jadi orang baik," tegas Paula Verhoeven.

Sebagai seorang istri, Paula Verhoeven akan tetap mendukung apa pun keputusan Baim Wong.

“Aku sebagai istri akan selalu support dan mendoakan suami aku, Insya Allah,” Imbuh Paula Verhoeven.