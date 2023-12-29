Isi Pesan Terakhir Lee Sun Kyun sebelum Ditemukan Meninggal Dunia

Isi pesan terakhir Lee Sun Kyun sebelum meninggal dunia (Foto: Film Parasite)

SEOUL - Lee Sun Kyun meninggalkan sebuah pesan sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, pada 27 Desember 2023. Keberadaan pesan itu dibenarkan manajer sang aktor kepada media kemarin.

Pesan itu berisi keputusasaan Lee Sun Kyun atas kasus narkoba yang tengah dihadapinya. “Aku tak tahan lagi. Aku merasa, tak ada lagi jalan,” tulisnya dalam surat tersebut seperti dikutip dari Xports News, pada Jumat (29/12/2023).

Lee Sun Kyun juga meminta maaf kepada CEO HODU&U Entertainment yang harus menanggung kerugian sebesar KRW10 miliar (Rp120,7 miliar) imbas semua film dan iklannya dibatalkan karena kasus narkoba.

Saat ini, jenazah Lee Sun Kyun masih disemayamkan di Rumah Duka Seoul National University Hospital. Sederet aktor ternama Korea Selatan dikabarkan memberikan penghormatan terakhir untuk sang aktor.

Beberapa di antaranya adalah Jeon Do Yeon, Gong Yoo, Kim Nam Gil, IU, Choi Woo Shik, Park So Dam, sutradara Parasite Bong Joon Ho, Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Ryu Jun Yeol, Ha Jung Woo, dan Kim Hee Sun.

Rencananya, keluarga akan membawa jenazah Lee Sun Kyun untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Buan-gun, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, pada hari ini (29/12/2023).

