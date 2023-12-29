Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isi Pesan Terakhir Lee Sun Kyun sebelum Ditemukan Meninggal Dunia

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:33 WIB
Isi Pesan Terakhir Lee Sun Kyun sebelum Ditemukan Meninggal Dunia
Isi pesan terakhir Lee Sun Kyun sebelum meninggal dunia (Foto: Film Parasite)
A
A
A

SEOUL - Lee Sun Kyun meninggalkan sebuah pesan sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, pada 27 Desember 2023. Keberadaan pesan itu dibenarkan manajer sang aktor kepada media kemarin.

Pesan itu berisi keputusasaan Lee Sun Kyun atas kasus narkoba yang tengah dihadapinya. “Aku tak tahan lagi. Aku merasa, tak ada lagi jalan,” tulisnya dalam surat tersebut seperti dikutip dari Xports News, pada Jumat (29/12/2023).

 BACA JUGA:

Isi Pesan Terakhir Lee Sun Kyun sebelum Ditemukan Meninggal Dunia

Lee Sun Kyun juga meminta maaf kepada CEO HODU&U Entertainment yang harus menanggung kerugian sebesar KRW10 miliar (Rp120,7 miliar) imbas semua film dan iklannya dibatalkan karena kasus narkoba.

Saat ini, jenazah Lee Sun Kyun masih disemayamkan di Rumah Duka Seoul National University Hospital. Sederet aktor ternama Korea Selatan dikabarkan memberikan penghormatan terakhir untuk sang aktor.

Beberapa di antaranya adalah Jeon Do Yeon, Gong Yoo, Kim Nam Gil, IU, Choi Woo Shik, Park So Dam, sutradara Parasite Bong Joon Ho, Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Ryu Jun Yeol, Ha Jung Woo, dan Kim Hee Sun.

Rencananya, keluarga akan membawa jenazah Lee Sun Kyun untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Buan-gun, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, pada hari ini (29/12/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement