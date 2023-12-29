Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ria Ricis Rilis Single Merinding Disko di Tengah Isu Keretakan Rumah Tangganya

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:45 WIB
Ria Ricis Rilis Single <i>Merinding Disko</i> di Tengah Isu Keretakan Rumah Tangganya
Ria Ricis rilis single 'Merinding Disko' (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diterpa isu tidak sedap. Hal tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa adik Oki Setiana Dewi itu menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Teuku Ryan di akun media sosial pribadinya.

Meski di tengah isu gonjang-ganjing mengenai biduk rumah tangganya, Ria Ricis memutuskan mengeluarkan single terbaru. Bertajuk "Merinding Disko", lagu bergenre pop dan dangdut itu bercerita tentang ajakan bergoyang untuk menghilangkan rasa kejenuhan.

Uniknya dalam video klip itu, Ricis merilis single terbarunya bertemakan barbie dengan nuansa serba pink. Penampilannya pun semakin heboh dengan balon-balon dan hiasan-hiasan berwarna silver turut menghiasi panggung.

Berhijab pink dan pulasan make up sedikit berwarna pink, Ricis menyanyi centil dan berusaha menyakinkan pendengar musik di Tanah Air.

Ria Ricis (YouTube)

Ria Ricis rilis single 'Merinding Disko' (Foto: YouTube)

Dengan keputusan merilis single terbarunya itu, sejauh ini terdapat 18 ribu penonton telah menonton single tersebut. Bahkan ada sebanyak 3 ribu lebih penonton pun memberikan like atau menyukai karya terbaru Ria Ricis tersebut.

Sebagian netizen pun turut mengapresiasi dan terharu keputusan Ricis mengeluarkan karya terbaru. Apalagi, di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Teuku Ryan belakangan ini.

"Lihat lah wanita ini di tengah Badai nya, dia masih bisa berkarya, ceria dan tertawa. Salut sm wanita tangguh," komentar netizen.

"Bagus banget sumpah," sahut netizen lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
