Teuku Ryan Kenang Tsunami Aceh yang Merenggut Nyawa 30 Anggota Keluarganya

JAKARTA - Teuku Ryan menjadi salah satu artis yang turut menjadi korban bencana Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam.

Memperingati tragedi yang terjadi 19 tahun lalu itu, Teuku Ryan pun mengunggah sebuah gambar kondisi Aceh saat bencana tersebut. Melalui unggahan itu, suami Ria Ricis itu mengenang kembali peristiwa yang merenggut nyawa keluarganya.

"Mengenang 19 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2004-26 Desember 2023," bunyi keterangan dalam Instagram story akun @teukuryantr, Selasa (26/12/2023).

Beberapa tahun lalu, Teuku Ryan sempat mengungkap kepada sang istri, Ria Ricis mengenai kejadian nahas yang menimpa keluarganya itu.

Saat keduanya sedang mempersiapkan diri jelang pemotretan pre-wedding dengan adat Aceh, Ria Ricis menanyakan terkait peristiwa Tsunami tersebut.

Ryan mengungkap jika banyak keluarganya yang menjadi korban bahkan jasadnya belum ditemukan hingga saat ini. Total 30 orang anggota keluarganya yang menjadi korban Tsunami tersebut.

"Keluargaku di Aceh semua enggak ada yang selamat. Keluarga yang dari kakek, rata-rata 30 orang lah enggak ketemu mayatnya," ungkap Teuku Ryan.