Ulang Tahun Kiano, Baim Wong Beri Kado iPad: Resmi Kok Nak

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven dengan penuh kehangatan merayakan ulang tahun anak pertamanya, Kiano Tiger Wong yang ke-4. Hal ini bisa dilihat dari unggahan Baim Wong di media sosial Instagram.

Dalam unggahan tersebut, tampak Baim dan Paula dengan mengenakan kostum superhero menyuapi Kiano kue ulang tahun. Tak lupa momen tiup lilin bersama anak kedua, Kenzo Eldrago Wong juga disertakan.

Di kolom caption, Baim Wong turut memanjatkan doa agar anak pertamanya itu bisa menjadi pribadi yang sholeh. Ia juga menegaskan bahwa kado berupa iPad yang diberikannya merupakan barang resmi.

"Selamat Ulang Tahun Kiano Tiger Wong. Udah gede nanti jadi anak sholeh ya. Hadiah terbaik di ulang tahun kamu yg ke 4. Resmi kok nak," tulis Baim Wong pada Kamis (28/12/2023), tak ketinggalan emoticon melet juga disematkan.

Untuk diketahui, sebelumnya Baim Wong dipermasalahkan oleh netizen karena menjual iPad dengan bandrol miring, yakni seharga Rp 1 jutaan. Banyak yang menduga iPad tersebut barang tidak resmi.