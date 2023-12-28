Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ulang Tahun Kiano, Baim Wong Beri Kado iPad: Resmi Kok Nak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:03 WIB
Ulang Tahun Kiano, Baim Wong Beri Kado iPad: Resmi Kok Nak
Baim Wong berikan kado Ipad ke Kiano (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven dengan penuh kehangatan merayakan ulang tahun anak pertamanya, Kiano Tiger Wong yang ke-4. Hal ini bisa dilihat dari unggahan Baim Wong di media sosial Instagram.

Dalam unggahan tersebut, tampak Baim dan Paula dengan mengenakan kostum superhero menyuapi Kiano kue ulang tahun. Tak lupa momen tiup lilin bersama anak kedua, Kenzo Eldrago Wong juga disertakan.

Ulang Tahun Kiano, Baim Wong Beri Kado iPad: Resmi Kok Nak

Di kolom caption, Baim Wong turut memanjatkan doa agar anak pertamanya itu bisa menjadi pribadi yang sholeh. Ia juga menegaskan bahwa kado berupa iPad yang diberikannya merupakan barang resmi.

"Selamat Ulang Tahun Kiano Tiger Wong. Udah gede nanti jadi anak sholeh ya. Hadiah terbaik di ulang tahun kamu yg ke 4. Resmi kok nak," tulis Baim Wong pada Kamis (28/12/2023), tak ketinggalan emoticon melet juga disematkan.

Untuk diketahui, sebelumnya Baim Wong dipermasalahkan oleh netizen karena menjual iPad dengan bandrol miring, yakni seharga Rp 1 jutaan. Banyak yang menduga iPad tersebut barang tidak resmi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement