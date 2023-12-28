Kaleidoskop 2023: Penyanyi Indonesia Comeback di 2023 Usai Hiatus Panjang

JAKARTA - Tahun 2023 dijadikan momen oleh sejumlah penyanyi Indonesia untuk comeback ke industri musik Tanah Air. Setelah hiatus bertahun-tahun, sejumlah penyanyi ini akhirnya kembali dan menggemparkan publik lewat karya terbaru mereka.

Menariknya, tidak hanya mengeluarkan single saja. Momen comebacknya mereka ke industri musik juga diwarnai dengan perilisan album.

Ada siapa saja? Simak ulasannya berikut ini.

1. GAC

Setelah hiatus 4 tahun, akhirnya grup musik GAC akhirnya comeback di awal tahun 2023. Grup musik yang beranggotakan Gamaliel, Audrey dan Cantika itu comeback dengan rilis single berjudul 'Baru'.

Adapun alasan mereka hiatus, dikarenakan ingin mengembangkan potensi masing-masing.

2. Vidi Aldiano

Pada Oktober 2023, Vidi Aldiano juga comeback jadi penyanyi dengan merilis single 'w u at?'.

Tak hanya merilis lagu, suami Sheila Dara itu juga melakukan re-branding namanya dari Vidi Aldiano menjadi VIDI.

3. Fadil Jaidi

Selebgram Fadil Jaidi juga comeback ke industri musik lewat lagu berjudul 'Kalah', setelah 9 tahun vakum.

Lagu Kalah dibuat oleh Fadil Jaidi dan diproduseri oleh penyanyi legenda Indonesia, Rossa. Tak hanya di produseri, Fadil Jaidi mendapatkan kesempatan untuk membawakan lagu Kalah pertama kali secara langsung di konser Rossa di Makassar pada 28 Oktober 2023.