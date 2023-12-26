Kaleidoskop 2023: 9 Artis yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Pada tahun 2023 banyak hal yang mewarnai industri hiburan, mulai dari berita bahagia hingga yang membawa kabar duka. Kabar meninggalnya para artis ini menjadi momen yang memilukan terutama bagi para penggemar dan orang terdekat mereka.

Berikut ini adalah beberapa artis ternama tanah air yang meninggal dunia, yang cukup mengejutkan publik.

1. Nani Wijaya





Aktris senior pemain sinetron, Nani Wijaya meninggal dunia di usianya yang ke 78 tahun.

Wanita kelahiran 1944 itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan pada 16 Maret 2023. Sebelumnya Nani, sempat mendapat perawatan di ruang HCU selama beberapa hari. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ia juga sempat mengalami sesak napas.

2. Kiki Fatmala

Kabar duka yang tak kalah mengejutkan datang dari Kiki Fatmala. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 dalam usia 56 tahun.

Diketahui pemain sinetron Mariam si Manis Jembatan Ancol 2 ini sempat mengalami komplikasi akibat kanker paru-paru stadium empat pada November 2021.

3.Eeng Saptahadi

Eeng Saptahadi meninggal dunia pada Minggu, 21 Mei malam. Sebelum kepergiannya, Eeng masih terlibat aktif dalam sinetron yang dibintanginya.

Eeng memang diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes yang cukup lama, dan juga terpapar Covid-19 sebelumnya. Penyakit penyerta itu diduga memperberat kondisi Eeng saat terpapar Covid-19 hingga akhirnya meninggal dunia.