HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Moon Chae Won Bantah Tak Hadir di SBS Drama Awards 2023 karena Lee Sun Kyun

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:30 WIB
Moon Chae Won Bantah Tak Hadir di SBS Drama Awards 2023 karena Lee Sun Kyun
Moon Chae Won bantah tak hadir di SBS Drama Awards 2023 karena Lee Sun Kyun. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Moon Chae Won membantah klaim yang mengatakan, dia menolak hadir di SBS Drama Awards 2023 imbas skandal narkoba Lee Sun Kyun. Seperti diketahui, dia dan Lee membintangi drama Payback, yang tayang Januari 2023. 

“Sejauh ini, kami belum memberikan jawaban apakah Moon Chae Woon bisa datang atau tidak. Karena memang belum ada komunikasi tentang itu,” ujar perwakilan sang aktris seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (8/12/2023).

Pemberitaan tersebut, diakui perwakilan sang aktris, cukup mengejutkan bagi mereka. “Mungkin, jawaban kami yang cukup lama membuat beberapa pihak salah paham, apalagi di tengah skandal Lee Sun Kyun.” 

Sejauh ini, kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Lee Sun Kyun masih terus diselidiki polisi. Sang aktor sudah menjalani tiga tes narkoba terpisah dan semua hasilnya negatif.

Moon Chae Won bantah tak hadir di SBS Drama Awards 2023 karena skandal Lee Sun Kyun. (Foto: SBS)

Namun begitu, polisi masih melanjutkan penyelidikan mereka berdasarkan pesan yang dikirimkan Lee Sun Kyun kepada seorang pekerja seks komersial yang ditemuinya di sebuah bar eksklusif.*

(SIS)

