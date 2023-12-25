Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Rezer dan Marcellino Lefrandt Kompak Rayakan Natal 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |06:10 WIB
Dewi Rezer dan Marcellino Lefrandt Kompak Rayakan Natal 2023
Dewi Rezer dan Marcellino Lefrandt kompak rayakan Natal bersama (Foto: IG Marcellino)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Rezer merayakan Natal perdananya sebagai seorang istri Ethan Alamrk. Meski telah menyandang status sebagai seorang istri dan menjalani kehidupan barunya bersama sang suami, Dewi Rezer masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya, Marcellino Lefrandt.

Bahkan, mereka juga merayakan hari Natal bersama. Marcellino membagikan potret perayaan Natal yang begitu hangat bersama Dewi Rezer dan anak-anak mereka, Marcelle Brinette Renée Lefrandt dan Jarvis Leopold Rezer Lefrandt.

Bahkan, Ethan Alamrk juga turut membawa putrinya, Maya yang kini menjadi putri sambung dari Dewi Rezer. Dalam foto-foto yang dibagikan, mereka tampak akrab saat berpose bersama di meja makan.

Dewi Rezer Kompak Bersama Anak-Anak dan Mantan Suami Rayakan Natal 2023

Sejak perpisahan mereka tujuh tahun lalu, hak asuh anak pun jatuh ke tangan Marcellino Lefrandt. Meski demikian, hubungan Dewi Rezer dan anak-anaknya tetap baik dan kerap menghabiskan waktu bersama.

Melalui keterangan unggahannya, Marcellino Lefrandt pun menuliskan ucapan selamat hari Natal dan mengajak seluruh pengikutnya di Instagram untuk menyambut hari Natal dengan penuh rasa bahagia bersama keluarga tercinta.

"Merry Christmas to all of you who celebrate and happy holiday. Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem, Juru selamat telah lahir, marilah bersukacita bersama keluarga dan saudara tercinta. Tuhan memberkati," tulis Marcellino Lefrandt dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/33/2918858/dewi-rezer-siap-tambah-momongan-deWjq2hQNF.jpg
Dewi Rezer Siap Tambah Momongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2864225/ibunda-tak-hadiri-pernikahan-dewi-rezer-ini-alasannya-cmv7QpokMD.jpg
Ibunda Tak Hadiri Pernikahan Dewi Rezer, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2864208/dewi-rezer-belum-kepikiran-punya-anak-lagi-badan-singset-alasannya-oK35Fatkn7.jpg
Dewi Rezer Belum Kepikiran Punya Anak Lagi, Badan Singset Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861254/dewi-rezer-nikah-lagi-begini-sikap-marcellino-lefrandt-QU3LM71k9U.jpeg
Dewi Rezer Nikah Lagi, Begini Sikap Marcellino Lefrandt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2856736/biodata-dan-agama-dewi-rezer-artis-yang-dinikahi-bule-kanada-setelah-6-tahun-pacaran-QZ7117kI7R.jpg
Biodata dan Agama Dewi Rezer, Artis yang Dinikahi Bule Kanada Setelah 6 Tahun Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2856599/dewi-rezer-menikah-lagi-marcellino-lefrandt-so-happy-foy-you-aWhtA1lhZH.jpg
Dewi Rezer Menikah Lagi, Marcellino Lefrandt: So Happy For You
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement