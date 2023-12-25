Dewi Rezer dan Marcellino Lefrandt Kompak Rayakan Natal 2023

JAKARTA - Dewi Rezer merayakan Natal perdananya sebagai seorang istri Ethan Alamrk. Meski telah menyandang status sebagai seorang istri dan menjalani kehidupan barunya bersama sang suami, Dewi Rezer masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya, Marcellino Lefrandt.

Bahkan, mereka juga merayakan hari Natal bersama. Marcellino membagikan potret perayaan Natal yang begitu hangat bersama Dewi Rezer dan anak-anak mereka, Marcelle Brinette Renée Lefrandt dan Jarvis Leopold Rezer Lefrandt.

Bahkan, Ethan Alamrk juga turut membawa putrinya, Maya yang kini menjadi putri sambung dari Dewi Rezer. Dalam foto-foto yang dibagikan, mereka tampak akrab saat berpose bersama di meja makan.

Sejak perpisahan mereka tujuh tahun lalu, hak asuh anak pun jatuh ke tangan Marcellino Lefrandt. Meski demikian, hubungan Dewi Rezer dan anak-anaknya tetap baik dan kerap menghabiskan waktu bersama.

Melalui keterangan unggahannya, Marcellino Lefrandt pun menuliskan ucapan selamat hari Natal dan mengajak seluruh pengikutnya di Instagram untuk menyambut hari Natal dengan penuh rasa bahagia bersama keluarga tercinta.

"Merry Christmas to all of you who celebrate and happy holiday. Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem, Juru selamat telah lahir, marilah bersukacita bersama keluarga dan saudara tercinta. Tuhan memberkati," tulis Marcellino Lefrandt dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.