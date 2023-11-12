Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Rezer Siap Tambah Momongan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |10:06 WIB
Dewi Rezer Siap Tambah Momongan
Dewi Rezer dan Ethan Alarmk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Rezer tengah menikmati kehidupan barunya sebagai seorang istri usai dinikahi Ethan Alarmk. Pernikahan mereka digelar pada 11 Juli lalu di Kanada. Setelah enam tahun menjalani hubungan asmara jarak jauh, kini Dewi Rezer akhirnya bisa terus bersama dengan suaminya itu.

Keduanya pun sedang menikmati momen bahagia, menghabiskan waktu bersama. Ketika disinggung mengenai rencana untuk memiliki anak, mantan istri Marcellino Lefrandt itu mengaku mulai memikirkannya tapi masih belum berencana untuk menjalani program kehamilan.

Dewi Rezer Siap Tambah Momongan

"Program punya anak lagi belum tau, kita masih pikirin," ujar Dewi Rezer di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dewi Rezer mengaku dirinya dan sang suami sama-sama berdiskusi untuk memiliki anak lagi. Meski demikian, dia seolah dikejar waktu lantaran usianya yang tak lagi muda, menginjak 43 tahun. Sehingga, dia dan sang suami harus segera memutuskan soal akan memiliki anak lagi atau tidak.

"Harus cepet sih karena aku udah 43 agak deg-degan juga," sambungnya.

Di sisi lain, Dewi Rezer dan Ethan tak ingin terburu-buru untuk memiliki anak lagi lantaran saat ini mereka sedang menikmati momen berdua. Pasalnya, selama ini mereka harus terpisah oleh jarak.

Halaman:
1 2
