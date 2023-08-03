Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Rezer Menikah Lagi, Marcellino Lefrandt: So Happy For You

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:30 WIB
Dewi Rezer Menikah Lagi, Marcellino Lefrandt: <i>So Happy For You</i>
Dewi Rezer dan Ethan Alarmk (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Dewi Rezer. Pada 11 Juli 2023 kemarin, ia telah resmi melepas status jandanya dan menikah dengan seorang pria bule bernama Ethan Alarmk.

Acara pernikahan mereka diketahui di gelar di Kanada. Namun dalam waktu dekat, keduanya akan menggelar resepsi di Bali.

"Pernikahan Dewi Rezer & Ethan Alarmk berlangsung secara intimate di Kanada pada 11 Juli lalu. Kabarnya, keduanya akan melangsungkan resepsi pernikahan di Bali, lho! Congrats, lovebirds," bunyi akun The Bride story.

Dewi Rezer dan Ethan Alarmk

Mengetahui kabar pernikahan mantan istrinya, Marcellino Lefrandt sontak memberikan komentarnya. Ia bahkan terlihat mengucapkan selamat pada Dewi Rezer dan Ethan lantaran telah resmi menikah.

"So happy for you @rezerdewi and @cangguru," tulis Marcelino Lefrandt.

Halaman:
1 2
