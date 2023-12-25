Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Larissa Chou Ikut Rayakan Natal dengan Adiknya: Salam Damai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:10 WIB
Larissa Chou Ikut Rayakan Natal dengan Adiknya: Salam Damai
Larissa Chou ikut rayakan natal dengan adiknya (Foto: Instagram/larissachou)
A
A
A

JAKARTA - Larissa Chou merupakan keturunan Tionghoa yang keluarganya merupakan penganut agama non muslim. Hal itu membuat Larissa ikut merayakan momen natal bersama sang adik, Cathleen Tricia.

Momen Larissa Chou berkumpul bersama sang adik pun dibagikan di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, terlihat Larissa Chou tengah bercanda bersama adiknya dengan lagu Christmas. Bahkan sang adik juga menggoda Larissa Chou dengan meletakkan topi sinterklas di kepalanya yang mengenakan hijab.

Perempuan yang tengah hamil itu tampak tersenyum lalu mengatupkan kedua tangannya seraya berdoa.

Larissa Chou

Larissa Chou ikut rayakan natal dengan adiknya (Foto: Instagram/larissachou)

"Gak mempan bikin aku nyanyi @leenaleen_ Salam Damai," tulis Larissa Chou dikutip Senin (25/12/2023).

Netizen pun kagum melihat keluarga Larissa Chou begitu rukun meski berbeda keyakinan.

"Toleransi yang bikin adem," tulis @put***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/33/3170340/larissa_chou-heao_large.jpg
Larissa Chou Hapus Foto Suami dari Instagram, Rumah Tangga Bermasalah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3028885/kagum-dengan-perjuangan-larissa-chou-melahirkan-anak-kedua-ikram-rosadi-terima-kasih-wanita-impian-1cl5fw8Kkh.jpg
Kagum dengan Perjuangan Larissa Chou Melahirkan Anak Kedua, Ikram Rosadi: Terima Kasih Wanita Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025008/larissa-chou-sempat-jalani-transfusi-darah-di-persalinan-kedua-LpyouBqhT1.jpg
Larissa Chou Sempat Jalani Transfusi Darah di Persalinan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3024891/selamat-larissa-chou-dan-ikram-rosadi-dikaruniai-anak-perempuan-79ugdyCZUe.jpg
Selamat! Larissa Chou dan Ikram Rosadi Dikaruniai Anak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017864/pesan-haru-larissa-chou-untuk-ikram-rosadi-yang-akan-jadi-ayah-SZx9lrqnR1.jpg
Pesan Haru Larissa Chou Untuk Ikram Rosadi yang Akan Jadi Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987833/klarifikasi-larissa-chou-usai-disebut-gaya-hijabnya-berubah-tak-lagi-syari-MV2PJlt8JT.jpg
Klarifikasi Larissa Chou Usai Disebut Gaya Hijabnya Berubah Tak Lagi Syari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement