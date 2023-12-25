Larissa Chou Ikut Rayakan Natal dengan Adiknya: Salam Damai

JAKARTA - Larissa Chou merupakan keturunan Tionghoa yang keluarganya merupakan penganut agama non muslim. Hal itu membuat Larissa ikut merayakan momen natal bersama sang adik, Cathleen Tricia.

Momen Larissa Chou berkumpul bersama sang adik pun dibagikan di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, terlihat Larissa Chou tengah bercanda bersama adiknya dengan lagu Christmas. Bahkan sang adik juga menggoda Larissa Chou dengan meletakkan topi sinterklas di kepalanya yang mengenakan hijab.

Perempuan yang tengah hamil itu tampak tersenyum lalu mengatupkan kedua tangannya seraya berdoa.

Larissa Chou ikut rayakan natal dengan adiknya (Foto: Instagram/larissachou)

"Gak mempan bikin aku nyanyi @leenaleen_ Salam Damai," tulis Larissa Chou dikutip Senin (25/12/2023).

Netizen pun kagum melihat keluarga Larissa Chou begitu rukun meski berbeda keyakinan.

"Toleransi yang bikin adem," tulis @put***.