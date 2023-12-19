Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muncul Lagi Video Dugaan Larissa Chou Selingkuh, Alvin Faiz Panen Hujatan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:15 WIB
Muncul Lagi Video Dugaan Larissa Chou Selingkuh, Alvin Faiz Panen Hujatan
Alvin Faiz membongkar dugaan Larissa Chou selingkuh (Foto: Instagram/alvin_411)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah akun gosip di Instagram, membagikan ulang postingan close friend milik Alvin Faiz. Dalam unggahannya, Alvin tampak membahas dugaan perselingkuhan yang dilakukan mantan istrinya, Larissa Chou.

Tidak diketahui pasti apakah Alvin sudah lama mengunggah video tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas, akun @playitsaferbaby merepost unggahan tersebut pada Senin, 18 Desember kemarin.

"Ada yg bocor tapi bukan ban, apa hayooo?" kata akun tersebut.

Pada videonya, terlihat seorang lelaki yang mengaku bernama Abyan Afif, mengatakan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Larissa Chou. Bahkan, ia sampai pernah bertemu diam-diam dengan Larissa Chou di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Alvin Faiz

Alvin Faiz membongkar dugaan Larissa Chou selingkuh (Foto: Instagram/alvin_411)


"Beda cowok lagi ini, masih ada Amer yang belain gue. Gue nangis waktu itu Ameer emosi sampai mau mukul cowoknya," tulis Alvin Faiz pada keterangannya.

Lewat unggahannya, Alvin pun sekaligus mengenang betapa baiknya sosok mendiang adiknya, Ameer Azzikra yang telah wafat beberapa waktu lalu. Pasalnya, sang adik selalu menjadi garda terdepan baginya semasa hidup.

"Kalau ingat momen ini sedih masih ada Amer yang selalu belain gue, pas gue difitnah, dia yang belain, dia yang pasang badan. Gue bener-bener kehilangan banget pas Amer wafat," sambungnya.

Sayangnya, hampir seluruh komentar netizen di akun tersebut membela Larissa Chou. Bahkan, Alvin dituding sengaja mengumbar masa lalu untuk mencari panggung lantaran sudah tak lagi memiliki uang atau bahkan iri dengan kebahagiaan Larissa baru saja menikah dan tengah hamil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048810/alvin_faiz-mfo7_large.jpg
Armor Toreador Ternyata Juga Punya Utang ke Alvin Faiz: Ditunggu Itikad Baiknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982672/habib-hasan-bin-jafar-assegaf-meninggal-dunia-alvin-faiz-menyesal-tak-sempat-bertemu-hMoY1oeO8j.jpg
Habib Hasan bin Jafar Assegaf Meninggal Dunia, Alvin Faiz Menyesal Tak Sempat Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/33/2877748/pesan-alvin-faiz-usai-larissa-chou-menikah-lagi-vV6rOOlC0x.jpg
Pesan Alvin Faiz Usai Larissa Chou Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/33/2875404/alvin-faiz-bantah-sebar-hoax-larissa-chou-jadi-pelakor-sE0ewVBhT4.jpg
Alvin Faiz Bantah Sebar Hoax Larissa Chou Jadi Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/33/2816084/dituding-bawa-kabur-uang-rp69-miliar-milik-yayasan-az-zikra-ibu-alvin-faiz-polisikan-hanny-kristianto-8IwGXnux2m.jpg
Dituding Bawa Kabur Uang Yayasan Az-Zikra, Ibu Alvin Faiz Polisikan Hanny Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/01/33/2791380/alvin-faiz-dan-henny-rahman-gelar-akikah-wajah-putra-larissa-chou-jadi-sorotan-m5p1tRi4XQ.jpg
Alvin Faiz dan Henny Rahman Gelar Akikah, Wajah Putra Larissa Chou Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement