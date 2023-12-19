Muncul Lagi Video Dugaan Larissa Chou Selingkuh, Alvin Faiz Panen Hujatan

JAKARTA - Sebuah akun gosip di Instagram, membagikan ulang postingan close friend milik Alvin Faiz. Dalam unggahannya, Alvin tampak membahas dugaan perselingkuhan yang dilakukan mantan istrinya, Larissa Chou.

Tidak diketahui pasti apakah Alvin sudah lama mengunggah video tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas, akun @playitsaferbaby merepost unggahan tersebut pada Senin, 18 Desember kemarin.

"Ada yg bocor tapi bukan ban, apa hayooo?" kata akun tersebut.

Pada videonya, terlihat seorang lelaki yang mengaku bernama Abyan Afif, mengatakan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Larissa Chou. Bahkan, ia sampai pernah bertemu diam-diam dengan Larissa Chou di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Alvin Faiz membongkar dugaan Larissa Chou selingkuh (Foto: Instagram/alvin_411)





"Beda cowok lagi ini, masih ada Amer yang belain gue. Gue nangis waktu itu Ameer emosi sampai mau mukul cowoknya," tulis Alvin Faiz pada keterangannya.

Lewat unggahannya, Alvin pun sekaligus mengenang betapa baiknya sosok mendiang adiknya, Ameer Azzikra yang telah wafat beberapa waktu lalu. Pasalnya, sang adik selalu menjadi garda terdepan baginya semasa hidup.

"Kalau ingat momen ini sedih masih ada Amer yang selalu belain gue, pas gue difitnah, dia yang belain, dia yang pasang badan. Gue bener-bener kehilangan banget pas Amer wafat," sambungnya.

Sayangnya, hampir seluruh komentar netizen di akun tersebut membela Larissa Chou. Bahkan, Alvin dituding sengaja mengumbar masa lalu untuk mencari panggung lantaran sudah tak lagi memiliki uang atau bahkan iri dengan kebahagiaan Larissa baru saja menikah dan tengah hamil.